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大陸 大陸焦點 特派現場

陸製大飛機C919完成取證試飛　取得訂單815架

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國商飛微信公眾號8月1日官宣，C919完成取證試飛。C919大型客機是大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075-5555公里。2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛，今年5月14日，中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗完成。

據《中新網》報導，2021年3月1日，中國東方航空作為國產大飛機C919全球首家啟動用戶，與中國商飛公司在上海正式簽署了C919大型客機購機合同，首批引進5架，東航成為全球首家運營C919大型客機的航空公司。

根據東航的初步安排，該5架飛機引進後，將以上海為主要基地，加密上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。此外，國航、南航、海航、川航、幸福航、河北航等也有意向訂購，共累計28家客戶815架訂單。根據東航2021年年報，東航計劃在2022年引進3架C919大飛機，2023年引進2架。

據了解，中國商飛也有為C919向歐洲航空安全局(EASA)提出適航申請，為潛在的出口訂單做準備，並獲得了EASA的受理。作為C919飛機的主要審查機構——民航上海審定中心也曾透露，EASA方面此前也參與了C919飛機的多個認可審查工作。但C919的總裝生產地在中國，中國民航局是C919飛機的主要審查國家，EASA方面則主要是根據歐盟方面的要求進行認可審查。因此，首先獲得中國適航證(型號合格證)，是C919飛機獲得EASA適航證(型號認可證)並出口的步驟之一。

近日，大陸多個機場都出現了大飛機C919的身影。7月4日C919落地煙台市蓬萊國際機場；7月5日，C919首次在雨中的鄭州機場完成起降；7月7日12時01分，國產大飛機C919在武漢天河機場落地；7月8日，C919先後在桂林機場、北海機場進行功能和可靠性試飛任務；7月12日，C919首航北京大興國際機場。

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