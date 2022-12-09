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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國產大型客機C919正式交付東航　2023春季「北上廣深」航線首秀

記者魏有德／綜合報導

大陸東方航空今（9）日正式接收編號為「B-919A」的國產大型客機C919，航班號定名為「MU919」，代表著在波音、Airbus外，全球大型客機市中出現了新的挑戰者，也使得大陸民航商業營運事業邁入金的里程碑。全球首架C919共配置164個座位，包括商務艙8座和經濟艙156座，選用大陸全自研的新一代客艙座椅。

▲C919抵達虹橋機場過水門。（圖／翻攝央視）

▲C919抵達上海虹橋機場過水門。（圖／翻攝央視）

《澎湃新聞》報導，中國商飛向中國東航交付「C919全球首架紀念鑰匙」，頒發飛機銷售證；中國民航局華東管理局向中國東航頒發國籍登記證、單機適航證（AC證）、電台執照，中國民航運輸市場首次擁有中國自主研發的噴氣式幹線飛機。

▲C919客機。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲C919客機機身上的「全球首架」印章塗裝。（圖／翻攝澎湃新聞）

值得注意的是，這架C919客機的塗裝還蓋上一枚紅色印章，書寫著「全球首架」，一旁則是用英文寫著「The World’s First C919」。至於。飛機註冊號選用B-919A，B代表大陸民航飛機，919和型號名稱契合，A則有首架的意思，代表著這款機型問世的象徵意義。

▲C919客機。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲C919客機為單通道設計，共164個座位。（圖／翻攝澎湃新聞）

東航為了這場C919首秀，特別選派3名資深機長執飛，機上還坐著80名受邀採訪的媒體記者和相關人員，航班由上海浦東國際機場飛往上海虹橋國際機場，體驗東航C919的安全及舒適性，此外，飛機抵達上海虹橋機場後，穿過「水門」，完成交付儀式。

依照東航對C919的飛行計劃，首架C919有望最早於2023年春滿足大陸民航局要求，投入商業載客，初期料將投入上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的航線，而東航首批C919訂單中的其餘4架，將在未來2年間陸續交付。

▲大陸國產客運飛機C919正式交付東航。（圖／翻攝央視）

▲大陸國產客運飛機C919正式交付東航。（圖／翻攝央視）

公開資訊顯示，C919大型客機是大陸按照國際通行適航標準研發、具備完全自主知識產權的全球新一代單通道幹線客機，該機型於2007年立項，2017年首飛，2022年9月29日取得大陸民航局型號合格證（TC證）；11月29日取得大陸民航局生產許可證（PC證）。

C919採用先進氣動設計、推進系統和材質，駕駛艙則配備新一代集成式側方操作桿，5塊15.4英吋高清顯示螢幕，以及先進的「靜暗」設計，可有效降低飛行員工作負擔。
 

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