華瀚農業科技從咖啡中挖寶　義賣「綠原酸」健康食品做公益

▲華瀚農業科技企業捐贈商品義賣做公益，邀請「美人腿公主」代言。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情延燒3年，除了口罩、疫苗，如何藉由飲食加強抵抗力更是熱門話題；華瀚農業科技為提供疫後健康新生活小撇步，並推廣健康概念，提供「綠原酸體驗組」產品義賣，提撥30%收入捐贈台灣社會工作實務發展協會（開心廚房）做公益。

「健康加愛-開心廚房」公益活動24日平安夜當天，於埔里鎮「布雷斯特渡假莊園」舉辦，華瀚農業科技結合柏樂行銷管理顧問有限公司、結合埔里合歡國際同濟會，邀請台灣社會工作實務發展協會「開心廚房」培養的8位小廚師們大秀香菇鑲肉、糖醋排骨、泰式陶板大蝦、絲瓜蛤蠣、蘑菇堡堡等料理；南投縣議會副議長潘一全也到場親手烹飪「三杯雞」，為孩子們示範教學。

埔里鎮合歡國際同濟會也頒發獎助學金給孩子們，國際咖啡大師王神寶也在現場指導手沖咖啡及分享健康喝咖啡等營養知識，並邀請南投縣體育會理事長羅俞欣、埔里美人腿公主代言健康系列商品。

華瀚執行長許心瑜表示，南投縣有許多優質農業循環產業，透過生物技術回收再利用成循環經濟產品，如石墨烯褲就利用信義鄉醃漬梅酒剩餘的梅籽，碳化後加工製作而成；董事長宋權燐透過奈米技術端創造出包含從頭到腳的保養、穿著等一系列的商品，都與在地農業息息相關，未來也會在埔里成立實體店面，讓民眾作為諮詢及了解如何保護身體健康。

而華瀚農業科技經多年觀察及研究，發現國人最喜愛的咖啡飲品中隱藏有「綠原酸CGA」，可促進新陳代謝、抗氧化、減少脂肪吸收、減少醣類吸收、穩定指數，並透過專利技術、採用純天然的方式由咖啡生豆萃取綠原酸精華，精算符合人體每日需求量，製成方便沖泡飲用的三角立體茶袋包裝「30秒，手搖瓶」，在面對疫情維護健康的需求上是絕佳選擇。

業者表示，認購活動於24日起線上線下同步開跑，「三包綠原酸+手搖瓶一個」原價380元，健康公益認購價只要300元，活動至112年2月20日止，每筆收益將提撥30%捐贈給社團法人台灣社會工作實務發展協會（開心廚房）。