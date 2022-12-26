　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

華瀚農業科技從咖啡中挖寶　義賣「綠原酸」健康食品做公益

▲華瀚農業科技企業捐贈商品義賣做公益，邀請「美人腿公主」代言。（圖／民眾提供，下同）

▲華瀚農業科技企業捐贈商品義賣做公益，邀請「美人腿公主」代言。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情延燒3年，除了口罩、疫苗，如何藉由飲食加強抵抗力更是熱門話題；華瀚農業科技為提供疫後健康新生活小撇步，並推廣健康概念，提供「綠原酸體驗組」產品義賣，提撥30%收入捐贈台灣社會工作實務發展協會（開心廚房）做公益。

「健康加愛-開心廚房」公益活動24日平安夜當天，於埔里鎮「布雷斯特渡假莊園」舉辦，華瀚農業科技結合柏樂行銷管理顧問有限公司、結合埔里合歡國際同濟會，邀請台灣社會工作實務發展協會「開心廚房」培養的8位小廚師們大秀香菇鑲肉、糖醋排骨、泰式陶板大蝦、絲瓜蛤蠣、蘑菇堡堡等料理；南投縣議會副議長潘一全也到場親手烹飪「三杯雞」，為孩子們示範教學。

▲華瀚農業科技企業捐贈商品義賣做公益。（圖／民眾提供）

埔里鎮合歡國際同濟會也頒發獎助學金給孩子們，國際咖啡大師王神寶也在現場指導手沖咖啡及分享健康喝咖啡等營養知識，並邀請南投縣體育會理事長羅俞欣、埔里美人腿公主代言健康系列商品。

華瀚執行長許心瑜表示，南投縣有許多優質農業循環產業，透過生物技術回收再利用成循環經濟產品，如石墨烯褲就利用信義鄉醃漬梅酒剩餘的梅籽，碳化後加工製作而成；董事長宋權燐透過奈米技術端創造出包含從頭到腳的保養、穿著等一系列的商品，都與在地農業息息相關，未來也會在埔里成立實體店面，讓民眾作為諮詢及了解如何保護身體健康。

▲華瀚農業科技企業捐贈商品義賣做公益。（圖／民眾提供）

而華瀚農業科技經多年觀察及研究，發現國人最喜愛的咖啡飲品中隱藏有「綠原酸CGA」，可促進新陳代謝、抗氧化、減少脂肪吸收、減少醣類吸收、穩定指數，並透過專利技術、採用純天然的方式由咖啡生豆萃取綠原酸精華，精算符合人體每日需求量，製成方便沖泡飲用的三角立體茶袋包裝「30秒，手搖瓶」，在面對疫情維護健康的需求上是絕佳選擇。

業者表示，認購活動於24日起線上線下同步開跑，「三包綠原酸+手搖瓶一個」原價380元，健康公益認購價只要300元，活動至112年2月20日止，每筆收益將提撥30%捐贈給社團法人台灣社會工作實務發展協會（開心廚房）。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
尷尬！新人婚禮宴客擺數十桌　菜色超豪華卻無人到場
每人最高10萬！　「符合4條件」今起申請紓困貸款
快訊／宋仲基認愛英國女友　長相曝光！
超徵4500億！　綠委喊「還財於民」：每人可領近2萬元
柯P回來啦！不騎王世堅腳踏車　早上走路到台大報到
快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人　「請溫暖看待我們的交往
博客來與清潔阿姨和解！律師：事了拂衣去　同業抱不平

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市打造街舞首都　福安王爺慈善會籌辦青少年MV舞蹈大賽

諸羅山盃華勛國小策動三殺！　小四游擊手黃政惒取名帶著父母的期待

華瀚農業科技從咖啡中挖寶　義賣「綠原酸」健康食品做公益

就是愛桃園！　張善政就職朱立倫3個身份觀禮

永和國小100周年生日快樂　新北斥資21億翻修校舍

慈濟南消攜手辦聖誕消防感恩會　宣導防災許一個平安新年

全國青年景觀競賽頒獎典禮　侯友宜感謝青年展現城市美學

新北耶誕平安晚會千人報佳音　詩歌響徹雲霄溫暖人心

綠地變藍天！　桃園市議會國民黨團首任總召梁為超：理性監督市政

天寒再加溫！新北動物之家三層防護　保暖燈伴毛寶貝過冬

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

嘉義市打造街舞首都　福安王爺慈善會籌辦青少年MV舞蹈大賽

諸羅山盃華勛國小策動三殺！　小四游擊手黃政惒取名帶著父母的期待

華瀚農業科技從咖啡中挖寶　義賣「綠原酸」健康食品做公益

就是愛桃園！　張善政就職朱立倫3個身份觀禮

永和國小100周年生日快樂　新北斥資21億翻修校舍

慈濟南消攜手辦聖誕消防感恩會　宣導防災許一個平安新年

全國青年景觀競賽頒獎典禮　侯友宜感謝青年展現城市美學

新北耶誕平安晚會千人報佳音　詩歌響徹雲霄溫暖人心

綠地變藍天！　桃園市議會國民黨團首任總召梁為超：理性監督市政

天寒再加溫！新北動物之家三層防護　保暖燈伴毛寶貝過冬

霞喀羅古道墜谷「妻死夫失蹤」！搜救隊搜索28天　淺灘尋獲遺體

2回合就TKO勝！「格鬥女皇」黃偵玲勇闖日本職業聯賽首戰告捷

全美增至30死！　紐約水牛城「災難冰封」影片曝

遇大寒！　「今年過年會很冷」

嘉義市打造街舞首都　福安王爺慈善會籌辦青少年MV舞蹈大賽

宋仲基英國女友長相曝光！韓媒盛讚「知性美人」　已交往1年身邊人都知道

里長轉戰議員成功　許更生、吳進昌合力拚觀音建設發展

「最美里長」就職仙氣照曝　紫渝粉狂喊：Monday不Blue了

詹姆斯成聖誕大戰第一人！湖人單節慘輸51分也破紀錄

柯P回來啦！柯文哲今不騎王世堅腳踏車　早上7：30走路到台大報到

有鏡頭在拍！雪球汪抬側臉　「眼神超媚」上千人笑翻：快搭訕

地方熱門新聞

桃園市長張善政就職　朱立倫3個身份觀禮

綠變藍　梁為超任桃園市議會黨團總召

慈濟南消攜手辦聖誕消防感恩會

確診女業務害慘16人　需賠307萬　　

嘉義國際管樂節遇寒流　這學校退演

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

水上鄉長林緗亭上任　打造市集與民同樂

桃園普仁獎　鄭文燦、張善政接力頒獎

桃園李氏宗親總會理事長　李明輝當選

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

議會就職她最亮！大聲開口唱國歌　張雪如最令人感動

鹿草鄉新任鄉長嚴珮瑜　就職推動城鎮革新行政優化

華瀚農業科技義賣「綠原酸」健康產品做公益

諸羅山盃華勛國小策動三殺！　

更多熱門

相關新聞

應曉薇與企業「送愛到兒癌」

應曉薇與企業「送愛到兒癌」

「送愛到兒癌」活動於十二月二十三日上午熱情展開，當日活動先前往台北榮總，由兒童醫學部牛道明主任、衛生局吳秀娥視察陪同出席；第二站前往台大，由臺大兒童醫院李旺祚院長、衛生局王素琴簡任技正陪同出席。禮物清單有背包、兒童立體口罩、保溫杯，另備桌遊將放置在公共區提供給孩子遊玩。

東森傳愛繪畫比賽給偏鄉孩子鼓勵

東森傳愛繪畫比賽給偏鄉孩子鼓勵

送愛到部落22年！東森爸爸助偏鄉

送愛到部落22年！東森爸爸助偏鄉

大江送出550杯咖啡　慰勉全館櫃哥櫃姊

大江送出550杯咖啡　慰勉全館櫃哥櫃姊

一封「愛的早餐」家長信超暖心

一封「愛的早餐」家長信超暖心

關鍵字：

華瀚農業科技義賣公益

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

姆巴佩頂樓豪宅開箱　開窗就是巴黎鐵塔

聖誕節弟弟找獨居姊　破門驚見成白骨

卓俊雄高鐵猝逝！急救通報過程曝

女星「被教會情勒」挨批：不夠愛主

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面