應曉薇與企業「送愛到兒癌」　孩子最喜歡背包、保溫瓶

▲「送愛到兒癌」活動於十二月二十三日上午熱情展開，禮物清單有背包、兒童立體口罩、保溫杯，另備桌遊將放置在公共區提供給孩子遊玩。（圖／資料照，下同）



生活中心／綜合報導

「送愛到兒癌」活動於十二月二十三日上午熱情展開，當日活動先前往台北榮總，由兒童醫學部牛道明主任、衛生局吳秀娥視察陪同出席；第二站前往台大，由臺大兒童醫院李旺祚院長、衛生局王素琴簡任技正陪同出席。禮物清單有背包、兒童立體口罩、保溫杯，另備桌遊將放置在公共區提供給孩子遊玩。林麥升董事長在企業界暖心出名，除了親自選禮物，今天還準備三明治，為辛苦的孩子、家長、醫護人員加油打氣，同時表示，未來每年都將跟應曉薇議員一起扮演聖誕老公公「送愛到兒癌」。

▲應曉薇議員扮演聖誕老公公「送愛到兒癌」，期待把這樣的溫暖傳承下去、陪伴孩子們平安長大。



「送愛到兒癌」活動發起人台北市議員應曉薇指出，活動曾全國性大規模辦理十年，今年因疫情應曉薇表示為孩子健康以轉贈禮物為主，林麥升董事長也說,活動主要要帶給這些勇敢的孩子更多關心與勇氣，「小小活動，大大溫暖。」

應曉薇表示，除了由衷敬佩這群抗癌小鬥士以及他們的家人，感謝天宥愛心協會、金橋科技集團董事長、也是工商建研會輔導理事長林麥升等許多企業的無私參與，更期待把這樣的溫暖傳承下去、陪伴孩子們平安長大。

「送愛到兒癌」特別感謝台北市衛生局、台大及榮總社工的協助並代為了解「小朋友們的禮物願望」。林麥升董事長說孩子真的很可愛，很多孩子希望得到背包與保溫瓶，但也有孩子可愛表達了「只要不要送我拼圖」的選項。應曉薇也加碼送孩子們方便碗組。而對於照顧兒癌孩子們的護理人員辛勤體貼，應曉薇也不忘準備橘子慰勞。

最後應曉薇更表示，回顧過去曾經陪伴幾個孩子抗癌，有一次陪六歲小女孩打針，孩子沒哭但她心裡揪著痛好久，直到孩子打完針靠到她懷裡才大哭，那一幕直到現在還刻印心中難以忘記。祈願祝福所有的病童都能早日康復。