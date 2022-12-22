第一次參賽就得獎！東森傳愛繪畫比賽給偏鄉孩子暖心鼓勵

▲東森慈善基金會年度「送愛到部落」感恩活動上舉行特別舉行「東森傳愛繪畫比賽」頒獎典禮，由東森爸爸王令麟親自頒獎給得獎小朋友，由左至右分別為中年級組冠軍梁瑤、亞軍夏庭妮及季軍戴翊恩。

記者林璟倩／新北報導

東森慈善基金會一年一度「送愛到部落」感恩活動今(12/22)下午於中和東森購物總部舉辦，「東森爸爸」王令麟特別扮成聖誕老公公發送糖果與孩子們同歡，活動中也特別舉行「東森傳愛繪畫比賽」頒獎典禮，由王令麟親自頒獎給中高年級得獎者，鼓勵小朋友們發揮才藝天賦，其中多數孩子都是第一次參賽就得獎顯得非常高興，而此次得獎作品並印製成東森傳愛悠遊卡以及精美的環保袋，把孩子的畫作推廣讓更多人看見。

▲東森爸爸王令麟頒獎給「東森傳愛繪畫比賽」高年級組得主，由左至右為冠軍潘怡、亞軍廖丞皓及季軍胡以樂。

今年東森購物與東森慈善基金會聯合舉辦的「東森傳愛繪畫比賽」，邀請小朋友用畫作與民眾分享精彩的部落故事，活動期間共23所學校報名，共計228件投稿作品，充分展現小朋友們天馬行空的想像力，活動除了透過評審評選之外，也開放網友投票選出人氣獎，在「送愛到部落」感恩晚會上更邀請到中高年級得獎學生到場領獎同樂。

▲夏庭妮畫下吃著早餐的自畫像得獎，帶著奶奶一起北上分享榮耀。

來自花蓮縣秀林鄉崇德國小的夏庭妮，畫下自己快樂吃早餐的模樣，獲得中年級組第二名，大膽的配色展現了繪畫天分。據了解，原來庭妮的家長長期在台北工作，平時只有她與奶奶柯筱惠兩人在花蓮相依為命，這次來台北領獎不僅想將榮耀與奶奶分享，還能順便與爸爸見面讓她非常開心；奶奶說平時很喜歡畫畫的庭妮，這次其實是透過老師幫忙投稿參賽的，想不到第一次參加繪畫比賽就得獎，非常意外也很開心，來參加活動更是滿滿感動。

▲排灣族的潘怡畫下部落的傳統與日常奪冠。

高年級組冠軍則是來自屏東縣青山國小的潘怡，她畫下農夫種植小米豐收的開心模樣，細膩的筆觸與神情表現部落傳統與日常相當吸睛，而她的哥哥去年也曾參加東森傳愛繪畫比賽得獎且被印製在2022年曆上，因此她今年也很積極參賽，同樣也是第一次參加就得獎，覺得相當高興。

▲廖丞皓畫出「校鳥」貓頭鷹獲得第二名。

這次參賽的大贏家正是台中縣霧峰鄉的萬豐國小，由梁瑤和及戴翊恩分別獲得中年級第一名、第三名，梁瑤和童趣地畫出自己吃著橘子番茄和牛奶等等的豐盛早餐獲得評審青睞，還有廖丞皓畫下校園中的「校鳥」貓頭鷹而獲得高年級組第二名，據萬豐國小主任表示，在藝術老師的大力支持下，由小朋友提出畫面構想再給予細部建議，因此順利完成一幅幅精美畫作而獲肯定。

▲東森慈善基金會邀請嘉義光華國小及屏東春日國小學童參與「送愛到部落」感恩活動，東森爸爸王令麟特別扮聖誕老公公與小朋友同歡，網球天后詹詠然、詹皓晴(後排右1、2)及Volvo凱銳汽車董事長林傳凱伉儷(後排左1、2)也出席表達對偏鄉孩童的關愛。

東森慈善基金會成立22年來，長期致力於偏鄉部落小朋友的需求，不僅為孩子們募集物資、童書及冬衣，也透過「愛的早餐」幫助超過三萬五千名偏鄉孩子補足晨間營養化為一整天的學習動力，東森爸爸王令麟更是經常親自走訪偏鄉小學與部落學童互動，傾聽需求並給予實質幫助。近年來，更積極為部落孩子們舉辦各式比賽，希望能夠縮短城鄉差距，讓有才藝、天賦的孩子們獲得舞台，有機會在自己的專長上發光發熱。

送愛到部落22年！東森爸爸王令麟：要帶偏鄉孩子站上國際舞台