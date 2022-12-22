送愛到部落22年！東森爸爸王令麟：要帶偏鄉孩子站上國際舞台

▲東森慈善基金會邀請嘉義光華國小及屏東春日國小學童參與「送愛到部落」感恩活動，東森爸爸王令麟特別扮聖誕老公公與小朋友同歡，網球天后詹詠然、詹皓晴及Volvo凱銳汽車董事長林傳凱伉儷也出席表達對偏鄉孩童的關愛。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

冬至添歲慶團圓，今(12/22)下午東森慈善基金會於中和東森購物總部舉辦一年一度的「送愛到部落」感恩活動，特別邀請「愛的早餐」長期關懷的嘉義光華國小及屏東春日國小孩子們與「東森爸爸」王令麟相見歡，溫馨共度歲末感恩時光。即將就任基隆副市長的東森新媒體ETtoday執行董事邱佩琳及Volvo凱銳汽車董事長林傳凱伉儷也出席表達對偏鄉孩童的關愛；長期受東森獎學金支持的網球天后詹詠然、詹皓晴姊妹也現身響應活動，今年活動上也舉行了東森傳愛繪畫比賽頒獎典禮，公開表揚得獎學生，並鼓勵所有孩子們發揮長才勇於表現，站上屬於自己的舞台。

▲王令麟辦聖誕老公公與小朋友互動零距離。

▲▼屏東春日國小古謠隊(上圖)的天籟美聲及嘉義光華國小舞獅鑼鼓陣(下)高水準演出感動眾人。

「送愛到部落」感恩活動，一開場就由屏東春日國小演唱排灣族歌謠，極具穿透力的天籟美聲立刻收服眾人的心，而嘉義光華國小則表演舞獅鑼鼓陣提前為大家帶來濃濃的年味，兩校的孩子都是比賽常勝軍，為活動帶來極高水準的精彩演出，讓「東森爸爸」王令麟也為之動容，忍不住說要為孩子們辦才藝比賽，給予偏鄉學童更多的表現機會。

▲東森爸爸王令麟長期關注偏鄉部落學童的需求，每年聖誕節前夕都會舉辦送愛到部落感恩活動與孩子們同樂。

「東森爸爸」王令麟表示，每年聖誕夜前夕，東森慈善基金會都會舉辦感恩公益活動，「愛的早餐」源於17年前開始「送愛到部落」初期，一位台東的校長提到部落孩子沒有早餐吃，要到中午才會為了吃營養午餐而到校上學，因此發起「愛的早餐」幫助孩子補足晨間元氣同時鼓勵學習，如今已有超過3萬5千名學童享用，16年來送愛不間斷，許多早期吃「愛的早餐」的孩子如今都已上大學，每個孩子都懷著感恩的心想回饋社會，令他相當感動。

王令麟說：「東森做生意的同時，永遠都把做公益放在心上，感謝超過千萬名的東森購物會員捐發票，才能讓活動一直辦下去」，他也特別感謝Volvo董事長今年帶領集團加入東森慈善基金會送愛捐贈物資的行列。東森ETtoday近年舉辦《聲林之王》、《料理之王》等節目就是為了提供年輕人好的舞台，而今日深受孩子們的天賦感動，王令麟表示未來東森還要專為原住民孩子舉辦舞蹈比賽、歌唱比賽等，待未來林口總部落成後有更專業的表演場地就能送孩子們站上國際舞台，讓偏鄉學童也有機會發揮才藝專長，讓人生發光發亮。

▲春日國小校長梁吉成(圖中)感謝東森慈善基金會不僅照顧孩子的營養需求，也給予孩子們開眼界踏上國際的機會。

春日國小校長梁吉成表示很感謝「愛的早餐」照顧校內一些家中遭逢變故的孩子，許多吃「愛的早餐」的孩子都是古謠隊及柔道隊，而且很幸運受到東森慈善基金會的照顧，先前曾帶著古謠隊的孩子們第一次出國參訪福建、上海等地，古謠隊也很爭氣地連續兩年拿到屏東縣鄉土歌謠比賽冠軍，今年有機會爭取全國性的榮耀，而柔道隊孩子們更是幾乎都拿過全國前三名，非常感謝東森慈善基金會與東森爸爸的大力幫忙。

▲光華國小校長楊素花(圖中)與家長會長鄭宇盛(右)感謝東森慈善基金會提供愛的早餐，點亮孩子的未來。

光華國小校長楊素花則表示，很榮幸有機會帶領＂全校＂13名小朋友來參加活動，教育是希望的工程，雖然成效無法立即可見，卻是最有遠見也是最有希望的，感謝東森慈善基金會與「東森爸爸」有精準的眼光來投資，讓孩子有充足的精神面對一天的學習，尤其光華國小位於阿里山的山谷中，看著孩子每天在早晨昏暗的微光中開心地吃著早餐，非常感謝所有善心人士的資助，彷彿為孩子們點了一盞燈，點亮未來。

▲光華國小家長陳家玉(後排左3)帶著從小吃「愛的早餐」的3個寶貝女兒，一起感謝東森慈善基金會及東森爸爸，分享一家人與東森爸爸結緣的暖心故事。

今年活動有一段暖心插曲，光華國小家長陳家玉與眾人分享對東森的感謝，認為「愛的早餐」是地方媽媽的神隊友，減輕照顧孩子的負擔，他們一家3個女兒都是吃愛的早餐長大而頭好壯壯，為了回報女兒們受到社會公益照顧的恩典，先生王俊童在很多年前就加入奮起湖義消行列，支援山難救援及協尋，還曾在揹山難傷者下山時，經歷幾乎要支撐不下去的關鍵時刻，想起女兒們就是受東森幫助安心長大，因此有動力燃起幫助他人的使命，完成任務送傷者平安就醫。

▲長期受東森獎學金支持的詹詠然及詹皓晴也出席活動，表達對東森的感謝。

今日王令麟也特別頒發東森獎學金鼓勵詹氏姐妹繼續在網球領域努力，詹詠然表示：「每年參加送愛到部落感恩晚會都有不一樣的感覺，王叔叔給孩子的不只是一份簡單的早餐，也給了孩子們勇氣與支持，在今天冬至這樣的節日裡顯得別具意義」。

▲Volvo凱銳汽車董事長林傳凱(左)與夫人蔡旻紋(右)今年加入東森公益送愛行列，樂意持續幫助偏鄉孩子。

今年東森慈善基金會還多了Volvo集團加入東森公益送愛行列，Volvo凱銳汽車董事長林傳凱與夫人蔡旻紋今日共同出席活動，林傳凱分享這次Volvo舉辦「Rock Your Love愛傳偏鄉小學」邀集團員工及車主俱樂部一起捐贈物資，並透過與東森合作實際走訪偏鄉做捐贈是很難得的機會，而且車主也都反應下次還想參加，希望未來可以找到更多的物資與善款幫助需要幫助的小朋友。

▲小朋友快樂地搭乘東森廣場前的旋轉木馬。

活動尾聲，東森爸爸特別化身聖誕老公公發送糖果與小朋友互動零距離，孩子們也搭乘了東森廣場前的夢幻旋轉木馬，並招待孩子們在東森美食廣場品嚐點8號港式料理，許多小朋友都是第一次品嚐港點，覺得相當驚豔也頻頻大讚好吃，齊聲高呼：「謝謝東森爸爸」，在冷冷的冬日中一起團聚吃飽飽，暖胃也暖心。

▲許多小朋友都是第一次吃到港式料理，表示非常驚豔很好吃。