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花蓮榮民幸福享溫馨！平安夜欣賞老歌演唱　 徐榛蔚現身開舞

▲▼歌唱會演出的規格堪比跨年，活動現場充滿歡樂溫馨的氣息。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲歌唱會演出的規格堪比跨年，活動現場充滿歡樂溫馨的氣息。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由國軍退除役官兵輔導委員會花蓮榮譽國民之家、國際扶輪3490地區新北百富扶輪社以及花蓮菁英扶輪社共同舉辦「藝起公益 榮耀洄瀾 園遊會暨經典老歌演唱」活動，24日假花蓮榮民之家溫暖登場！花蓮縣長徐榛蔚驚喜現身歌唱會，與長者共舞華爾滋，開舞為演唱會揭開序幕，活動現場充滿歡樂溫馨的氣息！

▲▼歌唱會演出的規格堪比跨年，活動現場充滿歡樂溫馨的氣息。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮榮家自2019年起連續辦理老歌演唱會，第一場「風華再現、榮耀花蓮」、第二場2020年「榮情憶舊公益」、第三場2021年「六八年華 榮耀一甲 月光老歌」。今年新冠肺炎疫情趨緩後，且符合各項防疫規範，在資深公藝藝人張琪策劃之下，特別邀請國際扶輪社3490地區之新北百富扶輪社、花蓮精英扶輪社等單位，在花蓮榮民之家共同舉辦「{藝}起公益{榮}耀洄瀾關懷公益歌唱會」，引領長輩再度徜徉優美經典樂音。

▲▼歌唱會演出的規格堪比跨年，活動現場充滿歡樂溫馨的氣息。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

整場活動上午10點至下午2點為園遊會，匯集在地長期熱心公益的花蓮家扶中心、勵馨基金會及桃園藍迪兒童之家等單位，結合退輔會各農場提供農產品，提供美食、餐飲及遊戲，讓參與民眾及榮民能夠有一個長期疫情壓力下之開放市集，作為休閒心靈解壓。

▲▼歌唱會演出的規格堪比跨年，活動現場充滿歡樂溫馨的氣息。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

下午2點半至5點，則在榮家中正堂辦理「華燈初上關懷公益歌唱會」，有經典老歌演唱及國寶級魔術大師表演，不是跨年演唱會，但演出的規格卻堪比跨年，超強卡司包括張琪、張琴、侯麗芳、痛苦歌王孫情等歌手、國際級國寶魔術大師羅飛雄教授，以及有70年歷史全台第一個大型爵士樂團鼓霸大樂隊，到花蓮作第一次表演。

▲▼歌唱會演出的規格堪比跨年，活動現場充滿歡樂溫馨的氣息。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

華燈初上關懷公益歌唱會由張琪擔綱主持，歌手們重唱懷念經典老歌，緬懷榮民前輩犧牲奉獻、半生戎馬奉獻精神，花蓮縣長徐榛蔚驚喜現身活動現場，與長者們共舞華爾滋，開舞為演唱會活動揭開序幕，接續由鼓霸大樂隊帶來「聖誕組曲」。隨著一首首老歌演出讓現場觀眾重溫當年美好時光，除住民外在地社區民眾也慕名前來聆賞，現場座無虛席，演藝人員熱情演出也令觀眾如癡如醉。

花蓮榮家家主任方矩表示，歌聲得以撫慰長輩的心靈，每首耳熟能詳的老歌，滿載眾人的回憶，讓人追憶起懷舊時光，期盼年年光臨榮家，讓樂音繚繞花蓮，讓住民頤養天年時回味昔日的時光。方主任說，他已與各資深歌星約定，明年一定要再次光臨榮家，再次讓樂音繚繞花蓮，讓住民幸福滿滿，頤養天年。

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