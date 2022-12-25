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徐榛蔚宣誓就職！感謝鄉親支持　宣告「建設花蓮沒有局外人」

▲▼徐榛蔚在衛福部副部長薛瑞元見證下，宣示就職第十九屆花蓮縣長並接過印信。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚在衛福部副部長薛瑞元見證下，宣示就職第十九屆花蓮縣長並接過印信。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣第十九屆縣長宣誓就職交接典禮25日上午於縣府舉行，由衛福部薛瑞元部長及副縣長顏新章等縣府團隊見證下宣誓就職並接下印信；宣誓後隨即於花蓮幸福聖誕城舉行感恩會，徐榛蔚宣告將與鄉親共同打造線上有溫度、線下有速度、政策有精準度之「韌性台灣、韌性花蓮！」

徐榛蔚於府前石雕公園發表演說，她首先感謝所有花蓮鄉親一路以來對她的愛護、支持及指導，4年1460個日子，她走遍花蓮13鄉鎮市、177村里、208個部落，陪鄉親共同度過許多喜樂與艱辛。過去4年因應全球氣候變遷，加上地震頻繁，花蓮度過非常多的難關，是危機，也是轉機，未來4年會有更多責任，背負更多縣民期待，未來要做的事情非常多，沒有人是局外人，每個人都是局內人，花蓮縣政府積極導向淨零碳排，要與鄉親們攜手打造永續的美好城市。

▲▼徐榛蔚在衛福部副部長薛瑞元見證下，宣示就職第十九屆花蓮縣長並接過印信。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮縣是台灣海岸線最長的城市，更處於各類型天災的最前線，面對氣候變遷的挑戰，保護我們最愛的家人，必須提升國土韌性，所以，提升防救軟硬體，建置救援技能訓練基地，培力災難醫療隊，為花蓮這座韌性城市交織綿密的韌性照護，花蓮縣有賴在傅崐萁前縣長任內成立緊急特搜大隊，在0206震災時與全國特搜隊配合救援作業，0402太魯閣號列車出軌事故時也第一時間進入隧道搜救，同時感謝花蓮縣13鄉鎮市首長全力的配合與支持，讓所有災害發生後的救災與離災順利進行，讓災損減至最低。

▲▼徐榛蔚在衛福部副部長薛瑞元見證下，宣示就職第十九屆花蓮縣長並接過印信。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚致詞表示，未來要做的事情非常多，沒有人是局外人，每個人都是局內人。

徐縣長指出，花蓮縣的社會連結度非常高，安老、安小、安婦幼一直以來都是縣府施政的主軸，花蓮邁向一個村里一個部落都有一個長照C站，長照2.0普及率在今年突破85%，新長照服務的覆蓋率也是全國第一，甚至是醫師人力、設備、疫苗接種，我們也持續補足、加強，讓南北距離橫跨西部6個縣市的花蓮，還能做到「居家失能個案醫師覆蓋率」78.45%，也是全國第一，大幅領先全國平均25.96%，感謝這些醫療照護人員全花蓮不分辛勞走透透，更在今年拿下第五屆政府服務獎。

▲▼徐榛蔚在衛福部副部長薛瑞元見證下，宣示就職第十九屆花蓮縣長並接過印信。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

擔任典禮監交人的衛生福利部長薛瑞元表示，花蓮在長照的覆蓋率、服務比率等，都在全國名列前茅，謝謝徐縣長過去對政策的支持，還有縣府團隊的努力。他指出，過去四年以來，花蓮在徐縣長帶領下推動許多重要政策，包括有機農業推動，讓農產品行銷全國，同時可以預期徐縣長在後疫情時代帶領下，花蓮觀光能回復以前榮景。相信未來四年在徐縣長執政的經驗下，還是能很順利推動縣政，給縣民帶來更多進步。

▲▼徐榛蔚在衛福部副部長薛瑞元見證下，宣示就職第十九屆花蓮縣長並接過印信。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚更表示，花蓮縣政府也為花蓮永續啟航，未來4年繼續向前，為花蓮的建設和發展齊心努力，與花蓮鄉親共同打造國際都會、觀光幸福花蓮。她再次感謝鄉親，給縣府和她肯定，謝謝偉大的花蓮鄉親，這段時間她心中感受到的溫暖，也看到花蓮成長進步，花蓮是是築夢踏實的基地。她會與所有鄉親一起努力維持花蓮幸福與建設。

現場眾多貴賓除了行政院衛生福利部長薛瑞元、中央各駐地機關首長、各鄉鎮市長、各國軍駐地指揮官、花蓮個社團代表之外，也聚集了上千位的鄉親共襄盛舉，慶賀縣長就職，也享受聖誕節的熱鬧氛圍。

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