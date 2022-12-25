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大陸 大陸焦點 特派現場

訃告太多掀恐慌？中國工程院院刊「全刪了」　遭批太不尊重

▲ 大陸多位名人病逝 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸飽受疫情衝擊，近期多位名人「因病死亡」。有民眾發現，中國工程院院刊的官方微博在發布5名院士死訊的隔天，刪除了訃告。網友批評，「這太不尊重死去的院士了。」

大陸近期死亡人數激增，包括多位名人，光是21日至23日就有6位「兩院院士」病逝，包括96歲的土木工程與結構力學專家、清華大學土木工程系教授龍馭球；86歲的自動控制和電力系統工程專家、清華大學教授盧強；90歲的生態學和森林學家李文華等人。

中國大陸分別在科學技術和工程技術方面設立的「最高學術稱號」，中國科學院院士和中國工程院院士均為終身榮譽，並稱「兩院院士」。

據《鳳凰網》指出，北京清華大學本月連續發布了十幾條關於退休教師、幹部和職工的訃告。北京大學截至23日，本月發布了12份訃告，均為曾為國家做出極大貢獻的優秀人才。

▲▼鄭榕 。（圖／封面新聞）

▲老戲骨鄭榕病逝 。（圖／封面新聞）

另外，中國心理學奠基人、晚清「四大名臣」張之洞孫女張厚粲24日逝世，享耆壽95歲。同日病逝的還有知名表演藝術家、藝術委員會顧問鄭榕，享耆壽98歲，曾參演過《茶館》、《武則天》等戲劇，也曾在94版《三國演義》中出演孔融，是深受觀眾喜愛的「老戲骨」。

值得注意的是，有網友發現，中國工程院院刊官方微博23日連發5名院士訃告，引發熱議，隔天這些內容都被刪除。網友批評，「這太不尊重死去的院士了」、「沒想到為國為民一輩子到最後可能連訃告都沒有！刪了就代表沒發生嗎？」但也有人認為，「發了被說 刪了也要被說」、「你去翻一翻往年冬天最冷時的訃告」。

▼ 訃告內容被刪 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 訃告被刪 。（圖／翻攝自微博）

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