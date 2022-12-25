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快訊／今本土+17650、24死！比上周多2616例「增17.4%」

▲▼12/22中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增17,729例COVID-19確定病例，分別為17,650例本土個案及79例境外移入；另確診個案中新增24例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日多2,616例，增加約17.4%。

今日新增17,650例本土病例，為8,034例男性、9,599例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,510例)，臺中市(2,199例)，臺北市(2,045例)，桃園市(1,970例)，高雄市(1,856例)，臺南市(1,384例)，彰化縣(752例)，新竹市(646例)，新竹縣(603例)，屏東縣(407例)，苗栗縣(393例)，雲林縣(347例)，宜蘭縣(264例)，基隆市(253例)，南投縣(244例)，嘉義縣(244例)，嘉義市(162例)，花蓮縣(119例)，臺東縣(105例)，金門縣(88例)，澎湖縣(54例)，連江縣(5例)。

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▲▼12/25新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲12/25新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為12例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月10日至12月22日，死亡日期介於6月10日至12月22日。

指揮中心說明，今日新增79例境外移入個案中，為47例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(2例)，中國、香港、泰國及馬來西亞(各1例)移入，另73例感染國家調查中。入境日期介於今年11月26日至12月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,600,800例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,900,463例排除)，其中8,699,400例確診，分別為39,443例境外移入，8,659,903例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,099例COVID-19死亡病例，其中15,082例本土，個案居住縣市分布為新北市2,948例、臺北市1,643例、臺中市1,607例、高雄市1,479例、臺南市1,125例、桃園市1,117例、彰化縣948例、屏東縣585例、雲林縣497例、南投縣491例、苗栗縣414例、嘉義縣392例、宜蘭縣322例、基隆市313例、花蓮縣262例、嘉義市258例、新竹縣253例、臺東縣192例、新竹市162例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。

▲▼12/25本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）
▲12/25本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供） 

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