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北京急診室爆一晚死10人！天壇醫院進入高峰期　發熱門診病人回落

▲▼ 外媒拍下北京醫院 。（圖／翻攝自推特）

▲外媒拍下北京醫院情況 。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著疫情開放，大陸醫院遭遇嚴重衝擊，傳出北京急診室一晚有超過10人病逝。北京天壇醫院急診便處於高峰期，日接診量比往年同期增加四分之一；發熱門診就診量則已回落，由500人下降至250人。

據《新京報》報導，北京天壇醫院急診室湧入大批患者，當中不少人由於新冠肺部感染就醫，且重症比例提高。發熱門診方面，目前已經度過高峰期，單日就診量由500人下降至250人。

患者在急診就診時，醫務人員先進行「四級分級」，譬如血氧低於80%為一級，低於90%為二級；一級患者立即進入搶救室，二級在10分鐘之內完成看診，三級患者候診等待，每半小時會有護士進行二次評估分診。

報導指出，由於患者增加，等待時間或有所延長，總體以病情輕重分救治緩急，優先重症、危重症患者搶救治療。

荷蘭金融時報駐地記者Anouk Eigenraam近日發文揭露，北京的急診室每天有500至700名患者，有人曾目睹一晚有10多人過世。

另外，有病患家屬透露，在家等救護車要4-6小時或更久。還有女子因丈夫病況危急，四處求助碰壁，最後只好找消防隊協助，將丈夫從4樓揹下樓送醫，所幸最後脫離險境。

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