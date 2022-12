北京急診室爆一晚死10人！天壇醫院進入高峰期　發熱門診病人回落

▲外媒拍下北京醫院情況 。(圖/翻攝自推特)

記者蔡儀潔/綜合報導

隨著疫情開放,大陸醫院遭遇嚴重衝擊,傳出北京急診室一晚有超過10人病逝。北京天壇醫院急診便處於高峰期,日接診量比往年同期增加四分之一;發熱門診就診量則已回落,由500人下降至250人。

據《新京報》報導,北京天壇醫院急診室湧入大批患者,當中不少人由於新冠肺部感染就醫,且重症比例提高。發熱門診方面,目前已經度過高峰期,單日就診量由500人下降至250人。

患者在急診就診時,醫務人員先進行「四級分級」,譬如血氧低於80%為一級,低於90%為二級;一級患者立即進入搶救室,二級在10分鐘之內完成看診,三級患者候診等待,每半小時會有護士進行二次評估分診。

報導指出,由於患者增加,等待時間或有所延長,總體以病情輕重分救治緩急,優先重症、危重症患者搶救治療。

荷蘭金融時報駐地記者Anouk Eigenraam近日發文揭露,北京的急診室每天有500至700名患者,有人曾目睹一晚有10多人過世。

另外,有病患家屬透露,在家等救護車要4-6小時或更久。還有女子因丈夫病況危急,四處求助碰壁,最後只好找消防隊協助,將丈夫從4樓揹下樓送醫,所幸最後脫離險境。

I went to the ER’s of Chaoyang hospital and Beijing Third hospital in Haidian, who got swamped with daily 500-700 ER-patients. Both hospitals showed busy scenes with already some people on oxygen lying in hallways waiting for a room. In Chaoyang the ER had no beds anymore. 1/ pic.twitter.com/rwwRUTBbpS