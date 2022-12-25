陸疫情燒不停！　官方宣布「不再發布每日疫情資訊」

▲排隊看醫生的發燒病人。（圖／北京青年報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情急速擴散，官方每日通報數字與實際情況背離引發爭議。大陸國家衛健委今（25）早宣布，從即日起，不再發布每日疫情資訊。

大陸國家衛健委今早發布消息稱，從即日起，不再發布每日疫情資訊，將由中國疾控中心發布相關疫情資訊，供參考和研究使用。

對此，大陸網友熱議道，「牛逼 中國沒有疫情了」、「前幾天那數據太扯淡（離譜）了 估計他們自己也知道 不好意思發了」、「不是真實的數據，發布只會顯得不夠權威，損害自己的公信力」、「幾億人跟我一起發燒，開天闢地頭一回」。

實際上，官方的每日通報已經難以反映真實狀況。據大陸國家衛健委24日通報，23日新增本土確診4103例，無新增死亡病例。不過，光是山東青島市就指出，按照監測數據推算，青島每日新增感染量為49萬人至53萬人，接下來2天會在此基礎上以10%增速增加。

《環球時報》前總編輯胡錫進24日表示，除了青島以外的地方仍在沿用過去的統計方式，或許有其無奈的因由，但那種統計方式既不能反映現實，也嚴重背離民眾的感受，導致對官方公布資訊嚴肅性的侵蝕，損害了公信力，其弊端遠大於那樣做所能帶來的好處。