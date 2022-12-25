陸網狂猜疫情攻陷央視！　主播康輝罕見「連續6天」坐鎮主播台

▲中國中央電視台的「新聞聯播」原本由8個主播輪播。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠疫情肆虐期間，大陸央視在過去一周時間，幾乎都是由主播康輝和鄭麗播報新聞，這在微博引發熱議，網友紛紛猜測是否是新冠病毒攻入了央視，「就他倆沒陽了」。

今（25）日下午，「康輝是天選打工人吧」的話題登上熱搜，閱讀數達4117萬。據悉，大陸央視的《新聞聯播》一共有8名主播，分為4組，每天都會輪班，然而網友發現，康輝已經連續上班6天、鄭麗連續上班5天。

對此，不少人猜測央視作為大陸官媒，是否已經被新冠病毒攻陷，「應該是總台新聞班主持人就他倆沒陽了，所以連上六天播吧」、「有理由懷疑康主任都住在辦公室，保護最後一方淨土」、「有沒有一種可能，這倆就是陽康（新冠康復者）」、「萬一他們都陽了那央視可怎麼辦啊」。

另外，有不少民眾引述康輝的經歷形容自己的工作狀態，「我現在是一個人幹六個人的活兒 別管我啦」、「這不就是我麼，工作加量不加價」、「是我沒錯了，天選打工人」、「這不是我嗎 9天了……」。

據大陸多地防疫規定，新冠病患居家隔離滿7天時，在未使用退燒藥情況下，發熱症狀消退超過24小時，且其他症狀好轉，可解除隔離；如仍有發熱症狀，待發熱症狀消退超過24小時，且其他症狀好轉後解除隔離，之後可返回工作，無需進行核酸（PCR）和抗原檢測（快篩）。

▼大陸央視由同一主播連續播報新聞6天實屬罕見 。（圖／翻攝自微博）