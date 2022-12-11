外送員送完餐要拍照證明還「不能拍她」　女顧客棄單怒嗆：滾

▲外送員。（示意圖／記者周宸亘攝）

圖文／CTWANT

外送員送餐難免會遇到一些狀況，但這種要求就有點超過了。近日一名外送員表示，他遇到一名女顧客，要求送完餐點後要拍照證明，還強調要在「她開完窗戶之前」，因為她不想露臉。而最後外送員被搞毛了，女子也棄單。

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▲女顧客的要求。（圖／CTWANT／翻攝外送員的奇聞怪事，下同）

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原PO近日在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文說，原PO表示，「這下真的QQ了。」他補充，「最後回報派單實收，回家吃消夜了。」，從他貼出的照片中可見，顧客在消費者備註說，「1.請送到大門右側第3個窗戶，自己找路不要問我，因為我不會指路；2.拍攝送餐證明照片請『在我開窗戶之前自行拍攝完畢』，開窗戶前之後一律禁止。」

▲對話紀錄。

顧客特別強調，因為外送員大多都是男性，如果對第2點不認同的就不要接單，如果接單就不要拍到她的臉，不然就涉嫌性騷擾。對於這種要求，原PO表示，他已經拍好照了，要顧客可以開窗拿錢，要她別拖時間。而女顧客回，她本來要外送員到窗戶前，又想說算了，她覺得外送員講話很不禮貌，她要取消訂單，「你自行吸收，就這樣，滾。」

此文曝光後，網友紛紛留言「我到還蠻想看本人長怎樣，是有多見不得人怎麼這麽容易暴怒，自己說話不禮貌，還希望別人對她要多尊重，誇張到不行，還好我沒遇過這種喔」、「是不是有什麼難言之隱，還是她其實是國際巨星」、「一單又賺沒多少錢，不要搞成花點外送費就想當大爺的好嗎」、「真好！被你賺到了，原來這樣她就會自己取消，會不會以後大家搶著送她的單」。

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