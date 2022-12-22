單車男搭火車不買票「揮拳硬闖」　2站務員被打…眼鏡碎掉全身傷

▲一名男子沒買票想硬闖嘉義大林站，被攔下後跟站務員大打出手。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

台鐵嘉義大林站昨(21日)有名牽著單車的男子，沒買車票硬闖閘門，兩名站務員上前勸阻，沒想到男子暴走推打站務員，警方獲報將男子帶回交由鐵路警察偵辦。

昨天上午一名男子牽著自行車前往大林站想要搭車，但是男子沒有買票遭站務員攔下，但是男子硬要闖入，並跟2名站務員發生爆發衝突，站長於是報警處理。

▲電子立板(紅圈)被男子撞斷。（圖／記者翁伊森翻攝）

從監視器畫面可看到，男子硬闖後立即遭站務員攔下，男站務員上前抱住男子，男子揮動手上的物品反擊，雙方分開後男回頭將腳踏車牽起，本以為已相安無事，但男子想再闖時被攔下，便出手揮拳攻擊2名站務員，扭打之際還把電子立板撞斷。

民雄分局大林所副所長呂良德指出，警方到場時已沒有暴力行為，雙方情緒都很冷靜，將男子帶回後交由鐵路警察偵辦。據了解，男子只買腳踏車車票，沒有購買人的車票，站務員請他補票，男子稱身上沒有錢硬要闖過月台，遭站務員阻止。

▲女站務員表示她眼鏡被打碎，一定會提告。（圖／記者翁伊森翻攝）

女站務員表示，男子說他身上沒錢只有支票但硬要搭車，但是無票旅客就是不能進站搭車，於是跟同事把他擋下來，沒想到男子硬要搭車，直接拿腳踏車衝撞還打人，「打人的時候當然是超兇」。



女站務員說明，當時發現男子有攻擊性，讓他上車就算男子不打列車長，到站也會打其他站員，所以就跟另名同事硬擋下來，沒想到男子把她識別證扯掉，並表示「我自己會提告，眼鏡被一拳打過去碎掉」。



另一個站務員則是頭部腫了一塊，身上有多處挫傷，拉去撞電子立板，立板被撞斷，目前人在家休養，有去驗傷，應該會提告。