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日韓旅遊一眼辨認台灣人！　鄉民點「外表3特徵」：準確率9成

▲▼ 日本,日本女孩,女孩,京都,和服,浴衣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO表示，在日韓看到穿羽絨衣的，高機率是台灣人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

國境開放後，許多人早已迫不及待出國旅遊，有網友表示，在國外旅遊時，遇到台灣人會感到很親切，想知道如何在不開口說話的情況下，快速分辨對方是不是台灣人，貼文一出，掀起網友討論，多數人點出穿搭3關鍵，羽絨外套、黑框眼鏡、保溫瓶。

原PO在PTT發文，「如何在國外快速辨認出台灣人？」在國外看到台灣人會很熟悉，「要如何在不聽到中文的條件下，快速辨認出台灣人呢？」原PO分享自己的辨認方法，在日韓國家，男生穿羽絨外套，女生戴圍巾，高機率是台灣人，「還有什麼方法分辨呢，有沒有相關八卦呢？」

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有網友認為，從外表穿搭就可以看出來了，「外套帽子有毛邊」、「日韓大都穿長大衣，台灣羽絨外套」、「日韓會注重穿搭，台灣都是隨便醜搭」、「羽絨外套+保溫瓶」、「戴眼鏡、背後背包」、「羽絨外套、眼鏡、帆布鞋、牛仔褲、運動背包」、「絕對是羽絨衣，另外就是戴眼鏡」、「有帶保溫瓶的」、「在日本，女生長頭髮卻沒編髮、沒用定型產品的是台灣人」、「口罩花色」、「頭髮兩邊推高，8成台灣人」。

▲▼日綜實驗：羽絨大衣內搭「薄上衣」最暖和 。（圖／Unsplash）

▲網友點出台灣人穿搭3配備，羽絨衣、黑框眼鏡、保溫瓶。（示意圖／Unsplash）

另外，也有網友指出，從行為上也可以看出端倪，「男的會幫女的提東西，9成是台灣人」、「斑馬線禮讓汽車」、「男生背著女用包」、「沒下雨卻撐傘，9成9台灣女生」、「搭手扶梯會往右邊站」、「晴天撐傘遮陽」。

還有網友笑說，「在背後講台語，會回頭，應該就是台灣人」、「直接罵國罵，有人回頭就是了」、「直接台語國罵看會不會回頭」、「大喊地震，看哪個沒跑，在滑手機的就是」。另有人指出，「其實不太好分，日韓倒是一眼就分得出來」、「現在人在日本，一堆日本人都穿米其林羽絨外套耶」、「很多人都會圍圍巾阿」。

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