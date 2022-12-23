Superdry退燒？網曝竹科工程師改穿「這1牌」：快成園區制服

▲Superdry曾是台人國民外套的品牌。（圖／翻攝Superdry官網）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近期接連2波寒流，氣溫一路掉到個位數，民眾紛紛穿上厚外套抵禦低溫。一名網友表示，自己住在新竹，因一時興起，開始觀察起新竹科學園區的工程師們都穿什麼牌子的外套，結果讓他意外，發現前幾年很流行Superdry幾乎沒人穿了，好奇現在的工程師現在都穿什麼牌子？

一名網友在PTT以「工程師不穿Superdry之後 都改穿什麼牌子？」為題發文，表示近幾週溫度下降，身處新竹的自己開始觀察起，「竹科菁英們都穿什麼外套」。結果卻讓他相當驚訝，前幾年幾乎人手一件的Superdry竟然幾乎沒人穿，讓他好奇「工程師現在都穿什麼牌子禦寒？」

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貼文一出立即引發熱議，網友指出，平價版的外套，以uniqlo或是one boy這兩個牌子完勝，尤其後者「這幾年不知道在紅什麼」；中高價位則有不少人推「踢不爛」（Timberland），可搭配靴子，整體有型；頂級的包括Canada Goose、Moncler等，也各有支持者。

不過最多人點名「北臉」（The North Face），直呼快成竹科的園區制服，「北臉 路上看過去都是」、「北臉一直都很大宗吧」、「北臉外套 踢不爛鞋 台波斜背」、「北臉一堆 很貴但工程師無感」、「北臉假貨一堆，穿正的假的大家也分不出來」、「一般EE就北臉或踢不爛 高檔一點就巴黎釋迦」、「北臉啊 滿路都是」。

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