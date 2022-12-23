　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

指紋解鎖跳Face ID後悔了「速度慢、失敗率高」！　他卻逆風反挺

▲▼口罩解鎖,Face ID,iPhone,iOS（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO認為Face ID沒有指紋解鎖好用。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

美國蘋果公司從2017年iPhone X開始以Face ID取代Touch ID，不少果粉期待Touch ID能夠重新回歸，一名網友表示，手上拿的是2020款的iPhone SE，最近想要換一支手機，但不知道該換SE3還是iPhone 13 mini，最擔心的點就是Face ID不方便，貼文一出掀起討論，有網友點出Face ID的好用處。

原PO在PTT發文，「Face ID真的有比Touch ID好用嗎？」現在用的是2020年發表的iPhone SE，最近開始覺得記憶體不夠用，APP重載又慢，鏡頭也被他摔裂，打算換一支新手機，因為喜歡小Size，考慮SE3或i13 mini。

因為沒用過Face ID，他到門市試用，卻發現很不方便，「扣除手汗者跟特定工作人士，進廚房之類的，真的有其他場景是Face ID比較方便的嗎？」他平時習慣把手機平放在桌上，只要手指觸碰就可以解鎖，「很難想像用Face ID的話，每次都要拿起來解，有人Touch ID跳Face ID之後覺得更舒適的嗎？」

貼文一出，不少果粉都很懷念Touch ID，「你不要再說了，我哭，一直等不到螢幕下指紋機種 」、「我覺得Touch ID確實比Face ID好用很多啊」、「從i8 Plus換i14 Pro，真心懷念Touch ID，解鎖速度比Face ID快，還不會有解不開的情形，Face ID我只要戴立體口罩就會辨識失敗，神煩」、「一直等蘋果再出Touch ID的機種、從6等到14還是沒有」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友點出Face ID的方便之處。（圖／翻攝自PTT）

不過也有果粉挺Face ID，「不用脫手套就可以解鎖」、「 工作因素手指會磨損，對我來說早上設好的指紋，下班前就失效，幾乎沒有人不適合用Face ID，但不適合Touch ID的族群多了」、「我用手機架放辦公桌，正在打字的時候跳LINE或Gmail通知，我臉轉一下就可以解鎖，預覽看是不是重要訊息，不用停下手邊工作拿起手機按，方便很多」。也有網友感嘆，「Face ID只要沒口罩的限制一定比較好用」。

更多的網友是希望兩者可以並存，「但我真的很希望Face ID和指紋解鎖可以並存」、「到底做在一起有多難」、「希望蘋果可以讓兩者共存」、「希望可以同時擁有兩個」、「有時候Face ID方便，有時候Touch ID方便，各有好壞」。

❀「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要900元！超殺優惠1次看❀

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
台大學生小心！　柯文哲穿回醫師袍：柯P回來了
快訊／桃園公寓烈焰沖天！　母逃生不及燒死
快訊／羅力回來了！　和富邦悍將簽約
恐怖畫面曝！　聯結車輾碎騎士慘死
快訊／捲議長選舉恐嚇案！　台南漁會理事長林士傑退出民進黨
快訊／一夕逆轉！　他又不退黨了
強運4星座「一路旺到過年」　愛情事業大豐收
林奕華卡位副市長「立委不補選」！　　對手氣瘋了
謝金河點名5公司庫存破千億　「聽到雪落下的聲音」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

指紋解鎖跳Face ID後悔了「速度慢、失敗率高」！　他卻逆風反挺

更新iOS 16.2問題多　蘋果暫停「家庭」APP升級

軟體又惹禍？　iPhone 14 Pro爆「螢幕綠線閃爍」災情

小米13續航贏了！　「2分鐘」險勝iPhone 14 Pro Max

Windows 11 WSA系統追加相容Andoird 13　多項更新強化穩定性

聖誕一日台北遊！聖誕樹X燈飾X風格小店好友們團聚拍好拍滿　飆5G美照曬一波

Netflix明年初正式開抓「寄生帳號」！　擬祭2招向「非同住者」收費

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

阿妹現身籃網隊球場

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

指紋解鎖跳Face ID後悔了「速度慢、失敗率高」！　他卻逆風反挺

更新iOS 16.2問題多　蘋果暫停「家庭」APP升級

軟體又惹禍？　iPhone 14 Pro爆「螢幕綠線閃爍」災情

小米13續航贏了！　「2分鐘」險勝iPhone 14 Pro Max

Windows 11 WSA系統追加相容Andoird 13　多項更新強化穩定性

聖誕一日台北遊！聖誕樹X燈飾X風格小店好友們團聚拍好拍滿　飆5G美照曬一波

Netflix明年初正式開抓「寄生帳號」！　擬祭2招向「非同住者」收費

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

小倆口月存6萬5！「雙薪11萬↑」想信貸買友人屋　全場卻搖頭

快訊／再升溫！本土+18965「連兩天增幅破2成」　另增40死

艾成「生前演出片段」曝光！　和王瞳合作曝真實心聲

AKIRA師弟吃了男偶像　BL《糖果色戀愛反論》壁咚、吹耳朵樣樣來

父高鐵上心跳驟停！2醫師神手救人　網急尋：若沒他們就沒爸爸了

農委會撲滅羊痘！明年元旦起全國停打疫苗「10月聲明非疫國」

台大學生小心！柯文哲今回辦公室打包　身穿醫師袍喊：柯P回來了

桃園八德公寓大火！烈焰沖天　母逃生不及燒死...子獲救昏迷

花12.5萬全室粉刷…意外揪「批土發霉」飄惡臭　師傅：不影響啦

KID美妻「低胸洋裝超貼」辣拍孕婦寫真！臨盆倒數…四肢還是纖細

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

3C家電熱門新聞

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

Netflix明年初正式開抓「寄生帳號」！

小米13續航贏了！　「2分鐘」險勝iPhone 14 Pro Max

聖誕一日遊訊號滿格5G美照曬一波

微軟WSA系統追加相容Andoird 13

指紋解鎖跳Face ID後悔！他卻逆風反挺

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

軟體又惹禍？　iPhone 14 Pro爆「螢幕綠線閃爍」災情

更新iOS 16.2問題多　蘋果暫停「家庭」APP升級

英特爾i5-13400處理器售價曝光

LINE聖誕特效登場！輸入三組關鍵字召喚耶誕兔兔、熊大

iPhone 15 Pro Max大升級！蘋果首款雙螢幕手機曝

iPhone 15回歸圓角邊？果粉看圖直喊iPhone 6

iPhone升級iOS 16.2耗電量評比！　續航力最高下滑52分

更多熱門

相關新聞

紅色小湯圓比白色好吃？網揭實驗「1關鍵」認了

紅色小湯圓比白色好吃？網揭實驗「1關鍵」認了

今（22）天是冬至，習俗要吃湯圓，象徵與親友團圓！不過一名網友在吃湯圓時發現，每次煮傳統的紅白小湯圓，總是會有人只撈紅色的，讓他相當不解，好奇問到底有什麼差別。貼文引來熱議，有知情網友解答，實驗證明其實顏色真的有差別。

肯德基「炸雞、漢堡」統統調漲...引網怒

肯德基「炸雞、漢堡」統統調漲...引網怒

文言文還沒淘汰？網笑「嗆人有格調」：看看郭董

文言文還沒淘汰？網笑「嗆人有格調」：看看郭董

只花1年「賠204萬→賺9萬」想辭職操盤　內行勸退

只花1年「賠204萬→賺9萬」想辭職操盤　內行勸退

館長控史丹利　「後者沒違約」他卻嘆輸慘

館長控史丹利　「後者沒違約」他卻嘆輸慘

關鍵字：

Face IDAPPLETouch ID指紋解鎖PTT

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面