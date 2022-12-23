指紋解鎖跳Face ID後悔了「速度慢、失敗率高」！　他卻逆風反挺

▲原PO認為Face ID沒有指紋解鎖好用。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

美國蘋果公司從2017年iPhone X開始以Face ID取代Touch ID，不少果粉期待Touch ID能夠重新回歸，一名網友表示，手上拿的是2020款的iPhone SE，最近想要換一支手機，但不知道該換SE3還是iPhone 13 mini，最擔心的點就是Face ID不方便，貼文一出掀起討論，有網友點出Face ID的好用處。

原PO在PTT發文，「Face ID真的有比Touch ID好用嗎？」現在用的是2020年發表的iPhone SE，最近開始覺得記憶體不夠用，APP重載又慢，鏡頭也被他摔裂，打算換一支新手機，因為喜歡小Size，考慮SE3或i13 mini。

因為沒用過Face ID，他到門市試用，卻發現很不方便，「扣除手汗者跟特定工作人士，進廚房之類的，真的有其他場景是Face ID比較方便的嗎？」他平時習慣把手機平放在桌上，只要手指觸碰就可以解鎖，「很難想像用Face ID的話，每次都要拿起來解，有人Touch ID跳Face ID之後覺得更舒適的嗎？」

貼文一出，不少果粉都很懷念Touch ID，「你不要再說了，我哭，一直等不到螢幕下指紋機種 」、「我覺得Touch ID確實比Face ID好用很多啊」、「從i8 Plus換i14 Pro，真心懷念Touch ID，解鎖速度比Face ID快，還不會有解不開的情形，Face ID我只要戴立體口罩就會辨識失敗，神煩」、「一直等蘋果再出Touch ID的機種、從6等到14還是沒有」。

▲有網友點出Face ID的方便之處。（圖／翻攝自PTT）

不過也有果粉挺Face ID，「不用脫手套就可以解鎖」、「 工作因素手指會磨損，對我來說早上設好的指紋，下班前就失效，幾乎沒有人不適合用Face ID，但不適合Touch ID的族群多了」、「我用手機架放辦公桌，正在打字的時候跳LINE或Gmail通知，我臉轉一下就可以解鎖，預覽看是不是重要訊息，不用停下手邊工作拿起手機按，方便很多」。也有網友感嘆，「Face ID只要沒口罩的限制一定比較好用」。

更多的網友是希望兩者可以並存，「但我真的很希望Face ID和指紋解鎖可以並存」、「到底做在一起有多難」、「希望蘋果可以讓兩者共存」、「希望可以同時擁有兩個」、「有時候Face ID方便，有時候Touch ID方便，各有好壞」。

❀「萬歲牌堅果」隨行包 44包只要900元！超殺優惠1次看❀