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博客來支付百萬和解！他喊「至少要給300萬」　阿姨1舉動被讚爆

▲▼博客來。（圖／記者董美琪攝）

▲博客來與清潔阿姨達成和解。（圖／記者董美琪攝）

記者施怡妏／綜合報導

博客來網路書店清潔工「假承攬真僱傭」勞資風波，引起全台輿論撻伐，博客來24日晚間初步以百萬元與清潔工阿姨達成和解，詳細金額及細節則不方便透露，就有網友拋問，阿姨這20年沒有勞健保、三節禮金，現在連退休金也沒有，如果博客來給100萬元，算是有賺到嗎？對此，網友狂搖頭「太少」。

博客來以百萬元與阿姨和解，雖然沒有公布正確的金額，不過和解金額是依照清潔阿姨20多年僱傭年資計算，包含勞退、勞保、資遣費均有列入。有網友在PTT好奇問，如果博客來是給100萬元，「比起這20年沒有保勞健保的損失，以及沒有勞退及沒有退休金的損失，阿姨是賺到嗎？」

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對此，網友一面倒認為，100萬元太少，「虧爛，起碼要5、6百萬吧」、「勞保20年，退休金一次領不止這個價」、「勞保雇主負擔20年下來少說6、70萬，但退休後有保障，100萬根本虧爆」、「20年的三節+年終+特休，100萬太少」、「博客來省掉的勞健保費跟年終禮金，可能就幾十萬了」、「隨便算一下，至少300萬元」。

不過也有網友認為，既然雙方已經和解了，就表示金額可以接受，「既然勞資雙方事後協商了，也不必說什麼了」、「雙方同意，都覺得有賺就好，你們在喊燒」、「阿姨已經同意和解，也沒什麼好說的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，至少要300萬元才合理。（圖／翻攝自PTT）

根據《中央社》報導，清潔阿姨透過錄音感謝外界的幫助，「今天下午和博客來達成協議，博客來公司彌補過去21年應給我的費用」，最後她不忘感謝大家替她抱不平，仍感謝博客來願意補救。

不少《ETtoday新聞雲》網友紛紛在報導貼文留言，「太善良了」、「大公司才更應該羞愧」、「大公司總經理好好向阿姨學做人吧」、「阿姨絕對是少拿了，是我就跟他討到底」、「還沒算精神賠償和20年年終」、「清潔阿姨太有良心了！不當解雇和精神賠償金都要拿的」、「傷害已經造成了」、「他們該高興阿姨不貪心…願意這樣和解」。

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