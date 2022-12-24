博客來解雇打掃阿姨遭轟爆！臉書最後貼文被狂洗版：有夠諷刺

記者柯振中／綜合報導

網路書店龍頭博客來遭爆假承攬、真雇傭事件，引起廣泛討論，許多民眾出言撻伐、決定拒買。值得一提的是，博客來在臉書的最新一篇貼文當中，開頭寫著「台灣最美風景是人」，許多網友看完後也不禁揶揄「好諷刺」。

博客來遭到踢爆，以「假承攬真雇傭」的方式，聘請一名清潔阿姨，時間超過20年，如今公司將阿姨解雇，對方卻一毛退休金都沒有，事件被律師陳又新爆料出來後，引起極大討論，博客來母公司統一超商也緊急將總經理調職、啟動內部調查。

值得一提的是，博客來23日下午5點在臉書粉專PO文，介紹線上藝廊的作品，貼文開頭的文字描述為「都說台灣最美風景是人，人情味一直都是這塊土地溫暖的所在」，與如今爆發的事件相比，無疑是相當諷刺。

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許多網友看完貼文，感到憤怒又無言，持續留言洗版、斥責，「好諷刺，居然開頭第一句提到，都說台灣最美風景是人」、「台灣最美風景是人，但顯然不在你們博客來裡，你們販售文字出版物，卻欺負不識字的勞工，無良至極。雖然我不是你們的大戶會員，但我會抵制你們，並勸同親友一起跟進，畢竟我無法認同你們的無良心態」、「感覺台灣最美的風景都被糟塌了」、「『台灣最美風景是人』，看到第一行我就笑了。這種話小編敢說我還不敢聽勒。」

▲博客來貼文遭轟爆，卻也有人逆風力挺。（圖／翻攝臉書／博客來）



不過，也有一名網友逆風喊話「全力支持博客來」，身為消費者之一，會繼續訂書支持，這起事件當中，沒人強迫勞動者簽約，將契約弄清楚是雙方的責任，不能自己沒有弄清楚，事後又責怪另一方，且該名清潔阿姨工作了20多年，意味著有20多次機會重新審閱契約，明明知道自己不識字，卻沒想過要找個識字的人來檢查，這才是問題的根源。

根據《東森新聞》報導，博客來目前以百萬元與清潔阿姨達成和解，至於詳細金額、細節為何，仍待進一步釐清。

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