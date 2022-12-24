快訊／博客來與清潔工阿姨達成和解　同意支付百萬元

▲博客來爆出以假承攬真僱傭方式，與一名清潔工阿姨簽約，卻在對方服務20幾年後，無故將阿姨解雇。（圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

網路書店龍頭博客來爆出「假承攬真僱傭」被各界撻伐，母公司統一超商緊急宣布，博客來總經理立即調離現職，並啟動內部調查來止血，不料網友依舊氣憤難平，認為應還給阿姨應有的年資。博客來24日晚間初步以百萬元與清潔工阿姨達成和解，詳細金額及細節待博客來宣布。

陳又新律師23日在臉書踢爆，一名阿姨在博客來擔任清潔工長達20多年，每天上下班打卡、打掃範圍也依據博客來指示，不料日前被通知「明年開始不要來了」，而阿姨20幾年來沒有勞健保、三節禮金，現在連退休金也沒有，甚至當初博客來跟阿姨簽的是「清潔服務承攬合約書」 ，質疑公司是假承攬、真僱傭。

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對此，博客來母公司統一超商回應，博客來長期重視工作夥伴關係，除遵循勞基法外，更希望與時俱進調整，兼顧夥伴於公司發展時各項福利，感謝這位長期服務於博客來的夥伴，藉由此事件讓公司發現博客來內部問題，而針對此案，博客來總經理立即調離現職，同時將啟動內部調查。

勞動部官員表示，對於勞資糾紛的個案，將請地方政府儘快查明真相，資方若有違反勞動基準法情事，將依法裁罰。根據《東森新聞》報導，博客來24日晚間初步以百萬元與清潔工阿姨達成和解，詳細金額及細節待博客來宣布。

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