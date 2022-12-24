快訊／氣象局22：10低溫特報　高雄以北、宜蘭清晨6度以下

記者董美琪／綜合報導

氣象局24日22點10分發布低溫特報，除了澎湖、連江縣外，皆在低溫特報範圍，影響時間為24日晚上至25日，受到寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明上午高雄以北及宜蘭有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

今(24日)晚至明(25日)上午低溫區域：

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【橙色燈號】：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣

【黃色燈號】：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣

氣象局表示，明天（25日）和今天類似，受寒流及輻射冷卻影響，清晨天氣非常寒冷，各地都有局部10度以下低溫，高雄以北及宜蘭甚至會來到6度以下，氣象局持續發布低溫特報，提醒大家今晚到明晨一定要做好保暖的工作，白天北台灣仍有寒意，高溫約15到17度，其他地方則在19到22度，中南部日夜溫差大，請留意溫度的變化；水氣持續偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，只有花東及恆春半島偶有零星短暫雨。