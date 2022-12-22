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冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

▲▼受大陸冷氣團影響，今天越晚越冷。（圖／資料照片）

▲受大陸冷氣團影響，新竹、苗栗地區有機會出現6℃低溫。（圖／資料照片）

記者楊庭蒝／綜合報導

持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象局22日晚間持續對19縣市續發低溫特報，加上輻射冷卻效應作用，竹苗一帶在明（23）日有局部6度以下低溫出現的機率，提醒民眾注意日夜溫差。

中央氣象局指出，今（22）日清晨起受寒流影響，中部以北及東北部低溫只有9、10度，其他地方約11到14度，白天北部及宜花地區高溫回升到18至20度，中南部來到23至25度，感受稍微舒適一些。

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中央氣象局接著表示，今晚冷且乾的空氣持續南下，加上輻射冷卻效應，溫度會迅速往下降，中部以北、東北部低溫8至10度，其餘地區12至14度，除東南部外，今晚明(23)晨都有機會出現10度以下低溫，其中最寒冷的地區在桃園以北至宜蘭，明天整天氣溫都冷，高溫不超過15度，竹苗一帶則在清晨因為輻射冷卻有局部6度以下低溫出現的機率。

在白天的氣溫部分，中央氣象局則表示，白天在中南部、花東地區高溫16至20度為主，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化；水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨，屬於乾冷的天氣。

▼中央氣象局在22日晚間針對19縣市續發低溫特報。（圖／中央氣象局提供）

▲▼22日19縣市續發低溫特報。（圖／中央氣象局提供）

低溫特報影響時間：23日晚間6點整

＊橙色燈號：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣

＊黃色燈號：新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣

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ET快訊
19縣市續發低溫特報！2地恐爆「6°C急凍低溫」
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