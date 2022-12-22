冬至寒流再襲！連4天探4℃　轉雨時間曝

▲今起水氣轉乾。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今年入冬第二波寒流今天（22日）起影響到周日聖誕節，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，預估北部、東北部普遍會出現10度以下低溫，甚至在桃竹苗空曠地區有機會出現4-6度；寒流下周一逐漸減弱，但空氣也跟著轉濕，東北季風的迎風面地區開始會有些降雨發生機會。

吳聖宇在臉書說，從今天開始一直到周日都受到乾冷空氣影響，冷空氣本身強度還滿強的，達到寒流等級，今天也剛好是節氣中的「冬至」，跟以往常常遇到高溫偏暖的冬至非常不同，算是相當有感覺且名符其實的一個冬至。

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吳聖宇指出，因為空氣乾燥的關係，未來幾天天氣大致都是穩定的，預報資料來看只有在花蓮、台東、恆春半島一帶有些零星降雨跟雲量，其他地方預期都是陽光普照的天氣型態，整體為乾冷型；山區沒有降雪的機會，但因中高層溫度夠低，道路跟樹上只要有點水氣的地方都很可能會結冰。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）







吳聖宇分析，溫度方面在南北之間表現情況不同，北部、東北部直接面迎冷空氣，即使白天有陽光，溫度也很難上升，今天白天高溫大約在17-19度，周五、周六白天高溫更會被壓制在13-15度左右，要到周日白天高溫才會略為上升到15-17度；夜晚清晨配合輻射冷卻作用，預估普遍會出現10度以下低溫，甚至在桃竹苗空曠地區有機會出現4-6度，可以說一整天都冷冷的。

吳聖宇表示，中部、南部還有花東地區白天高溫就比較有上升空間，今天白天仍有20-23度，周五到周日白天也都還在18-20度左右；夜晚清晨同樣因輻射冷卻加乘會有低溫發生，中部低溫預估會降到8-10度，空曠地區可能降到6-8度，南部及花東地區低溫10-13度，空曠地區也會有機會降到10度以下。

吳聖宇說，寒流到了下周一會逐漸減弱，溫度漸回升，但空氣也跟著轉濕，東北季風的迎風面地區開始會有些降雨發生機會；再下一波冷空氣預估是在下周三報到，並有機會延續到跨年前後，強度上目前來看不是特別強，但仍會讓溫度保持在較為偏低的水準。

吳聖宇提到，也因冷空氣強度看起來稍弱些，無法明顯轉乾，水氣比較多，迎風面地區下雨的可能性就比較高，不排除跨年到元旦假期在北部、東半部天氣會是比較不穩定的型態；不過，時間還有點早，等到下周預報情況會更為明確一些。