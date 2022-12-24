中部淨零大聯盟成立　4方向3共同打造「淨零城市｣

▲▼台灣綠協秘書長郭憲文（下圖）表示，今天成立中部淨零大聯盟，將以4方向3共同打造「淨零城市｣。（圖／台灣綠協提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

建構低碳永續的乾淨城市不只是政府責任，台灣綠色低碳協會（台灣綠協）今天在台中市成立中部淨零大聯盟，邀請政府、企業、專家學者共同組成，希望以4個方向、3個共同，結合大家力量，同心協力完成淨零目標，並協助各縣市打造成「淨零城市｣。

台灣綠協榮譽理事長賴俊雄表示，本會宗旨在於促進台灣低碳社會，建構永續發展的跨世代正義，並且化氣候風險為綠色轉型契機，過去協助台中市政府推動低碳城市計畫與聯合國永續發展目標計畫，獲得國內外好評，未來將從4大方向著手，包括民眾未來生活、建構支持環境、學術科研基礎、促進企業轉型等，協助政府實踐淨零目標。

台灣綠協理事長林柏煌指出，溫室氣體的排放，大都來自社會大眾生活，也就是說，民眾所選擇的生活型態將會顯著影響碳的排放，因此，淨零轉型必須先從推動「淨零生活」開始，包含食衣住行育樂所產生的消費行為。

林柏煌表示，透過城市治理促使民眾在日常生活行為的改變，將是啟動淨零轉型的關鍵，因此本會以「3個共同｣當作推動方針，1、建立淨零排放共同目標（Collective Goal）；2、共同責任（Collective Responsibility），全民一起推動台灣下一個世代的永續發展；3、共同行動（Collective Action），結合社會致力發展減碳策略。

台灣綠協秘書長郭憲文說，既然「2050 淨零轉型」是台灣既定的目標，必須仰賴台灣整體總動員，同心協力完成淨零目標，不僅攸關台灣競爭力，也關係居住環境與社會的永續發展，台灣綠協願意挺身而出、責無旁貸，成立中部淨零大聯盟，希望為台灣留下一個更好的永續家園，攜手共創一個淨零台灣。