沒收補選？林奕華明年2月才接副市長　國民黨：頻繁選舉勞民傷財

▲立委林奕華將接台北市副市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長當選人蔣萬安昨（23）日宣布林奕華出任副市長，卻遭綠營猛批林自私又糟糕。對此，國民黨發言人江怡臻指出，頻繁選舉勞民傷財，2009年公督盟曾指立委補選就要花1千6百多萬，蔣萬安這樣的人事安排既符合法規，也不擾民，反觀民進黨敗選至今不思謙卑反省，蔡政府聲望暴跌歷史新低，卻只會檢討他人，才是真正的漠視民意。

江怡臻表示，補選勞民傷財，光是基本花費就要上千萬，在考量不擾民、不花費納稅人血汗錢的情況下，這樣的人事安排合情合理；而此類的安排有前例可循，例如2007年李永萍就任台北文化局長，同樣以延後就任方式進行。

江怡臻指出，法規規定立委所遺任期不足一年時不予補選，就是為了避免與大選太近，失去補選的意義，也容易造成負面的效果。因此，如果民進黨不滿意，應該以執政多數優勢推動修法，而非批評對手政黨。

江怡臻表示，民進黨黑金、施政缺失、疫苗、經濟、缺電等問題都還沒解決，黨內對敗選看不到令民眾滿意的檢討，現在卻抓住林奕華猛轟，足見民進黨只擅長政治口水，不擅長做事，更不擅長自我反省，奉勸民進黨應該謙虛檢討敗選的原因，認真思考如何回應人民不滿的聲音。

江怡臻表示，林奕華是國民黨優秀的專業人才，無論職務在國會、台北市、甚至是新北市，一直都延續在台北市大安區的服務，也才能在擔任過新北市教育局長之後，還能遞補，進而高票當選大安區立委的原因。林奕華始終都能回應民意的支持，相信也會在市政上做出表現，以台北市副市長的角色好好服務市民、造福教育界。