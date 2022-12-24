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「網路老婆」要買咖啡器材...他衝銀行匯錢　警民合力阻詐30萬

▲成功分局分局長郭譯隆，於24日偕同警友辦事處致贈獎勵金給新港區漁會信用部與臨櫃職員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲成功分局分局長郭譯隆，於24日偕同警友辦事處致贈獎勵金給新港區漁會信用部與臨櫃職員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所11月中接獲新港區漁會信用部報案，表示有客戶疑似遭人詐騙欲匯款新台幣30萬元，新豐所副所長蘇相吉立即前往並與行員一同攔阻，發現吳姓男子遭到詐騙集團以男女交友名義聊天問候，並在吳男陷入愛情陷阱後，以各種理由欲向其詐欺取財。經蘇副所長與行員一番努力勸說後，才讓吳男得知這是詐騙集團的詐騙手法，守住辛苦存下的積蓄。成功分局也報請縣警察局製作感謝狀，表揚漁會信用部職員的機警與熱心。

據悉，吳男是在網路上認識一名女網友，平日透過手機通訊軟體聯絡，在每天噓寒問暖情況下取得吳男信任，便以「老公、太太」稱呼彼此，在一步一步陷入愛情陷阱之後，竟利用各種話術詐騙吳男存款。而吳男表示，當時是為了要幫助北部的「太太」購買咖啡設備，需要匯款高達新台幣40萬元，經行員查詢該匯入帳號竟是私人帳號而非公司帳號，在漁會總幹事陳俊銘及行員關心詢問後，因吳男交代不清金錢流向而察覺有異，便主動通報新豐派出所，最後吳男在蘇副所長與行員詳細分析後，才知道自己已遭詐騙集團盯上，幸好行員敏銳度高，將尚未匯入詐騙帳號之款項成功攔阻。

成功分局分局長郭譯隆，於24日偕同警友辦事處致贈獎勵金給新港區漁會信用部與臨櫃職員，感謝該職員的機警熱心，化解了一場詐騙危機。也呼籲，愛情詐騙為常見的詐騙手法，詐騙集團會使用魅力四射女子照片，且會用盡千方百計，合理化只能文字訊息的溝通方式。

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