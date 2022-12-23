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台東縣圖書館中心興建工程最後一哩路　今舉辦上樑典禮

▲台東縣圖書館中心今舉辦上樑典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣圖書館中心今舉辦上樑典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動重大工程之一「台東縣圖書館中心興建工程」，目前實際進度33.58%，超前預定進度一倍，並於23日舉行上樑典禮。縣長饒慶鈴表示，預計112年底前完成硬體建設工程，期許工程如期如質推進，未來啟用後提供縣民一處擁有綠地草皮、親子共享的優質閱讀空間，成為台東的城市新地標。

饒慶鈴表示，台東縣圖書館中心第1階段拆除工作於110年9月8日完成，第2階段興建工作在今年2月18日展開，預定進度為17.06%，目前實際進度達到33.58%，超前16.52%，在營造業處於缺工嚴重的時期，很高興我們圖書館中心興建工程進度已超過1/3，「上樑」是建房竣工前安放屋頂最高的一根中樑的儀式，樑是建築屋頂面的橫跨構件，關係著建築的堅實牢固，象徵結構體完成的最後一哩路；目前完成屋頂結構體組立工作，並同步進行室內水電配線及粉刷工程，將在農曆年前完成整個外部空間。

饒慶鈴也提到，縣府除了積極推動工程進行，也嚴加把關顧好品質，讓圖書館儘速以嶄新優質的面貌服務縣民，特別感謝施工夥伴的辛勞付出，及周遭鄉親對施工造成不便的體諒與配合，縣府也將持續推動各項公共工程進行，目前全民運動館正辦理細部設計、兒童運動公園預計明年4月完工、圖書館落成後也將強化周遭停車機能等，未來串聯鐵花新聚落、鯉魚山一帶，盼成為居民與旅客重要的休閒、觀光及運動場域。

建設處說明，此棟4層樓的全新圖書館將有更豐富的館藏，新館將與舊有圖書館連結，1樓包含文創商場、大廳及設置完善親子閱讀空間；2、3樓配置多媒體室、大閱覽室及具台東特色之閱覽藏書空間；4樓為館藏處理作業空間。主要閱覽空間以「台東之谷」為概念主軸，設置環抱、層層退縮的書架、樓面及階梯閱讀平台，形塑如花東縱谷般的空間意象，建築物設計簡潔，空間動線流暢，可預期將成為台東新地標及藝文活動新據點。

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