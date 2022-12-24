議長選舉明登場　民進黨約束「無效票、分裂投票、投自己」都算跑票

▲台南市議員邱莉莉將參選議長。（圖／記者林悅翻攝）



記者陳家祥／台北報導

12月25日全台縣市首長將就職，也會進行縣市正副議長選舉。民進黨大本營台南市近來風波不斷，議長人選最終由黨中央屬意的邱莉莉出馬角逐，為了避免重演過去的跑票風波，黨中央多次聲明，投下無效票、分裂投票、投給自己，中評會將認定為跑票，予以除名。

由於九合一選舉結果不如預期，以目前態勢來看，民進黨僅有高雄、台南2地有望取得議長席次。其中，台南因為連續2次有黨內議員跑票的前科，因此破天荒由民進黨中評會主委賴瑞隆親自督軍，若有違反一致性投票，將祭出最嚴厲的黨紀處分，一律除名。

台南市議會民進黨團23日決議，正副議長將支持黨團推薦的正副議長參選人邱莉莉、林志展。但正國會6名議員未參加會後記者會提前離席，對照過去有跑票情事，黨內見此舉仍有隱憂。

邱莉莉表示，民進黨是一個團結的政黨，相信自己的同志這次絕對不會跑票，在23日黨團會議中也詳細與黨內同志說明投票流程以及開會地點，而黨內同志也會相互提醒與叮嚀，一定要團結一致才能推動改革。

但邱莉莉說，曾與賴瑞隆委員討論，議長選舉中任何投機取巧的行為，例如投下無效票、分裂投票、投給自己，中評會也將認定為跑票並予以除名，希望黨內同志一定要珍惜手中這張珍貴的選票，小心謹慎投下神聖的一票，若擔任民意代表卻還會投錯票那將會辜負支持者的期待。