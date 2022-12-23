特助違規被開單還「要警寫報告」　劉世芳代替道歉：錯誤示範不容發生

▲劉世芳特助遭爆不理義交指揮，仍執意紅燈右轉被開單。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委劉世芳一名林姓女特助，遭爆20日不甩指揮停車，直接繞過義交前面紅燈右轉，遭執勤員警攔下開單，林女不滿員警態度，竟要求員警寫檢討報告。對此，劉世芳23日回應，民代助理本應以身作則，卻做出錯誤示範，造成當事警員心理壓力，在此代替助理向當事警員表達歉意，「未來將強化對服務處助理教育，絕不容發生相同錯誤！」

據了解，員警當天在高雄大順、河堤路口執行輕軌交通崗勤務，上午8時看到林女未依義交指揮停車，仍紅燈右轉，遂上前攔停並告知駕駚違規事項，當場開立舉發單。

事後傳出林女不滿，過程中甚至對違規路口及任職單位提出質問，警方指出，執勤員警皆如實回答，確認紅燈右轉，勤務過程中，員警口氣平和，調查後，員警依法開單，且現場有義交見證，分局更從未要求員警打檢討報告，僅由員警還原當天執勤經過。

劉世芳表示，服務處助理載小孩上幼稚園時，行經大順路輕軌施工路段，因交通號誌被樹木擋住而誤闖紅燈，然而在警員開單舉發過程中，與處理員警有所爭執。

劉世芳指出，作為民代的助理本應以身作則，對交通裁罰應先繳納罰鍰，若有其他主張，再循機制向交通裁決所申訴。

劉世芳表示，稍早經媒體得知此事並進行瞭解後，服務處助理之錯誤示範，造成當事警員心理壓力，在此本人代替助理向當事警員表達歉意，「未來將強化對服務處助理的管理與教育，絕不容發生相同錯誤！」