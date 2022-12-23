林飛帆開砲台南亂象　凌濤酸「政治打手」：你就是民進黨敗選縮影

▲林飛帆昨日晚間開砲，大嘆全黨集體鄉愿忍讓，造成台南的諸多爭議。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台南市經發局長陳凱凌涉弊遭聲押，民進黨副秘書長林飛帆昨晚間透過臉書發文呼籲台南市長黃偉哲應整頓市政，點名涉弊的前中執委郭再欽等人，應主動退出民進黨。國民黨桃園市議員當選人凌濤今（23）日則提出3點質疑，認為最鄉愿的就是林飛帆，雖位居要職，但選戰期間對民進黨沒貢獻，對桃園沒加分，「林飛帆就是這次民進黨敗選的縮影。」

凌濤指出，林飛帆昨晚發文指出從爐渣案、88槍擊事件、台南市議長選舉紛爭，黃偉哲市長不能對弊案沉痾置之不理，要與黑金劃清界線，僅是凸顯他雙重標準，自甘政治打手而已。

凌濤進一步表示，依林飛帆對於台南黑幕的標準，應該先自問，中壢「青埔寨」對年輕人求職詐騙、虐待囚禁，他有針對背後涉及的線上博弈、地下匯兌猖獗發聲嗎？針對鄭文燦市長出入88會館與郭哲敏詐騙集團互動，他有表示譴責要求徹查嗎？

接著，凌濤認為，林飛帆貴為民進黨副秘書長，當黃承國一路位居要津，曾擔任國策顧問、民進黨中常委，被綠委質疑「黑道在核心」，他有膽量請蔡英文總統「清君側」嗎？

凌濤批，最鄉愿的就是林飛帆。位居要職，選戰期間對民進黨沒貢獻，對桃園沒加分，又開始關心台南的弊案，自甘政治打手。然而林飛帆的雙標，選擇性攻擊，就是這次民進黨敗選的縮影，「我不會請林飛帆離開民進黨，他待越久越好。」