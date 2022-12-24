吳怡農自曝民調！僅落後王鴻薇4.5個百分點　喊話青年出來投票

▲吳怡農在議員許淑華陪同下，到草埔市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市第三選區立委補選將於1月8日投票，代表民進黨參選的吳怡農陣營24日公布最近做的電話民調，結果顯示，吳怡農的支持度僅落後對手王鴻薇4.5個百分點；以年齡來做區分的話，20歲到49歲是領先對手王鴻薇，因此投票勝負關鍵仍是在青年的投票率。

根據民調數字，依地區支持度，吳怡農一如預期在中山區小幅領先，但北松山20個里還有很大需要努力的空間。若改以各年齡層的支持度分析，吳怡農在20歲至49歲具有明顯優勢，20到29歲的區間更是囊括超過6成的支持度。

但吳怡農的領先優勢隨著年齡層增加，不斷下滑，50歲以上全輸王鴻薇，被視為投票主力的50歲到59歲區間，更落後對手2成9。

若就政黨傾向的支持度，雙方陣營支持度都是高度集中，而選擇為「中間選民」的受訪者，吳怡農的支持度略高於王鴻薇。

而就候選人的欣賞度與不欣賞度，吳怡農與王鴻薇幾乎不相上下，欣賞與不欣賞的好惡比，吳怡農微幅以1.6領先1.5。

針對這樣的民調結果，吳怡農陣營表示，吳怡農所堅持的正向選舉是得到選民普遍的認同，尤其是得到青年朋友高度的支持。如何將這樣的支持與肯定轉化成具體的選票，將是未來兩個禮拜要努力和突破的方向與目標。