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最後一哩路！台鐵追分站改善元旦前啟用　跨越鐵軌進出月台成歷史

▲▼台鐵追分站旅運設施改善明年元旦前啟用。（圖／台鐵局）

▲台鐵追分站旅運設施改善明年元旦前啟用，旅客跨越鐵軌便道進出月台成歷史。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

耗資15.41億元的台鐵成追線雙軌工程，最後一項「追分站旅運設施改善工程」即將完工，預計112年元旦前啟用，最後一哩路將達標，旅客跨越鐵軌便道進出月台的情景將成為歷史。

台鐵為增加山海環線輸運便利性、提升服務品質，辦理成功、追分雙軌化工程，前瞻計畫總經費15.41億元，主要工項包括成功至追分站長2.2公里增設一線電化軌道、增設8組道岔、22組道岔PC化、成功及追分站號誌改為電子聯鎖、優化成功及追分站旅運設施及無障礙設施、增建砸道車庫及改善道班房等。

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▲▼台鐵追分站旅運設施改善明年元旦前啟用。（圖／台鐵局）

▲台鐵追分站旅運設施改善明年元旦前啟用。（圖／台鐵局）

繼109年1月成追線雙線通車後，目前最後一項、也是最後一哩路的「追分站旅運設施改善工程」即將完工，包括新設二座延長月台、226公尺長的全新雨棚、連通地下道、三座無障礙電梯等，提供更便利的旅運服務及安全障。二座島式月台及4股路線配置則可大幅增加山、海線列車調度的效能及靈活性。

台鐵局局長杜微表示，追分站設施改善首重安全及品質，希望能在112年元旦假期前啟用，嘉惠旅客民眾；啟用後相關停車位置的調整、進出站動線導引、月台地下道照明，都要特別注意。後階段拆除臨時月台也要注意安全維護。

▲▼台鐵追分站旅運設施改善明年元旦前啟用。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵追分站旅運設施改善明年元旦前啟用。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵追分站旅運設施改善明年元旦前啟用。（圖／台鐵局）

杜微指出，新設施啟用後，現在旅客跨越鐵軌便道進出月台的情景將成為歷史，懷舊民眾可到追分回味百年站房、月台出入便道、許願池，還可珍藏「追分成功」名片式硬紙票。

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