乘客掉米糕、半杯珍奶...竟要台鐵限時送達　還有人丟了「棒狀情趣用品」

▲曾有乘客搭台鐵，珍珠奶茶喝到剩下半杯放在車廂，竟打電話要求台鐵將珍奶送到特定車站。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台鐵是許多人出外旅行、通勤首選，但隨身物品遺忘在車上時有所聞，台鐵也透露，撿到的遺失物千奇百怪，小從手套帽子，大到寵物、輪胎都有，甚至有乘客將購買的清水米糕遺忘在大廳，還要求台鐵趁熱送回指定車站；也有人珍珠奶茶喝到剩下半杯放在車廂，竟然也打電話要求台鐵將珍奶送到特定車站、甚至撿過情趣用品、土地公神像等，五花八門讓站務人員傻眼。

站務人員說，曾經撿過一袋行李，當中全是棒狀情趣用品，還有保險套、潤滑液甚至跳蛋、整套情趣內衣褲等，全都是按照遺失物流程處理，待乘客招領。

台鐵台中站站長李兆平表示，被遺忘的清水米糕大概有2、3碗，失主要求限時送達指定車站，但台鐵處理遺失物有一定的流程，並非乘客想像中簡單；「也遇過要找半杯珍珠奶茶，找到後，按流程送到車站遺失物招領處，結果乘客也前來領取，珍奶也壞掉了！」

李兆平提到，不同季節、時間乘客掉落的物品不同，近來天氣冷，最常撿到的就是保溫瓶、帽子、手套；下雨天最常撿到的就是雨傘、雨衣：另外還撿過機車輪胎、寵物貓狗，甚至裝了魚的水族箱。但也曾經有民眾打來要求幫忙尋找單一隻鞋子，讓他也不免好奇，當初乘客是如何下車。