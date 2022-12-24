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獨／要求急尋「半杯奶茶」卻不領　台鐵首訂失物送達費「34元起」

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲最快明年第一季在台鐵列車或車站遺失物品要求送達將收費。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵每年拾獲十多萬件遺失物，曾經有民眾在車站遺漏「清水米糕」忘記帶上車，把台鐵當宅急便要求「即刻送達」，還有民眾忘了把半杯珍珠奶茶帶下車，也要求台鐵尋獲，好不容易送到指定車站，卻放鳥沒來領。台鐵也首度規劃要對遺失物送達收費，10公斤以下、300公里以內34元，最快明年第一季上路。

車站和列車上遺失物百百種，過往曾發生民眾要求台鐵尋找遺漏的「檳榔渣」，不過疑似袋中還有車票；另台中站也曾遇過民眾忘記把「清水米糕」帶上車，也要求送達。

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台鐵員工透露，遺失物最常見雨傘、悠遊卡、圍巾、保溫杯和餐帶等，過去也曾有旅客搭車時，忘記把「清水米糕」帶上車，立刻打電話要求車站把米糕「即刻送達」，且要送上車或抵達車站，但台鐵遺失物有一定程序，即刻送達有其難度；且曾經有旅客在車上遺失半杯珍珠奶茶，相當心急打電話要求台鐵一定要尋獲，列車長巡車找到後，半杯珍奶送抵指定車站，未料旅客卻從未現身領取；另也曾有活生生的貓被放在貓籠中遺忘列車上，也有成套內衣褲等遺失物。

台鐵員工指出，旅客遺失物遺漏，請台鐵幫忙找，這些是屬於額外的旅客服務，台鐵員工願意盡心竭力來協助尋找，但常常遇到旅客要找遺失物時宛如丟了傳家寶，找到後就是一根草，未現身領取，也讓台鐵很困擾，過往遺失物若無人領取，大多會捐助公益，近年比較少拍賣。

對此，台鐵局表示，旅客遺失物品，台鐵要花很多人力尋找，並再送到旅客指定車站，確實也常發生旅客最後都沒現身領取情況，目前已經規劃對遺失物送達要收費，根據草案規定，若運送遺失物，以10公斤以下物品舉例，里程300公里以內，收費為34元，若超過300公里但在600公里內，收費為38元。初步規劃將採先收費再運送。

此外，若旅客2天內未來領取遺失物，也將收取保管費，根據規劃，超過2天後，每日每件將收取25元。相關草案正進行核定作業，最快明年第一季可望上路。

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