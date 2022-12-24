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吳怡農坦言聲量因抹黑輸王鴻薇　盼選民支持正向選舉

▲▼吳怡農草埔市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）

▲吳怡農草埔市場掃街，議員許淑華陪同  。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農24日上午在議員許淑華陪同下，來到草埔市場掃街拜票。吳怡農受訪表示，這段時間國民黨對手王鴻薇抹黑、造謠、攻擊、噴口水，要拜託選民約束這種行為，希望1月8日大家可以支持堅持正向選舉的吳怡農。吳也說，自己的聲量落後有2個原因，第一是王鴻薇已經選了1年多、第2則是負面選舉有用，但他仍會堅持有建設性的選舉。

針對上午與對手王鴻薇一前一後在同市場拜票，吳怡農說，選舉只有短短5周，選舉節奏早早就排好了，今天回到草埔市場，重點是有許淑華議員的相挺跟加持，且隔壁就是他長大的地方，「松山是我長大的地方、中山是我現在住的地方，回到草埔市場是非常自然的」。

被問及遭王鴻薇砲轟缺乏民主常識、要求辯論，吳怡農說，他從參選第一天，就是因為對民主、對選民的重視，所以向大家承諾打一場正向、乾淨的選舉，透過議題的主張、透過政見，要爭取支持，「可是這段時間，對手陣營、政黨不斷抹黑、造謠、攻擊、噴口水，我們沒有辦法改變對手行為，只能爭取選民支持，拜託1月8日約束這種對民主發展不健康、沒有建設性的攻擊」。

至於是否會想用辯論方式增強聲量？吳怡農說，他面對選民檢驗，從選舉的第一周開始提出具體政見，不管是國家安全、兵役改革、警消人力資源或是下一代的多語教育，包括影響台北市未來發展的松山機場遷址，每一項政策都非常具體。

吳怡農說，這些問題都是他看到、需要解決的，但這段時間以來，對手沒有針對政策提出任何批評，只有空話謾罵，這是最遺憾的地方。吳說，對手除了叫一個人下台，這怎麼能當政見？

吳怡農也預告，明天將舉辦第一場選民頭家來發問，有問必答，這是最尊重選民的方式。

而網路聲量輸給王鴻薇，吳怡農說，從投入選舉第一天，網路上、媒體上的聲量就一直落後對手，主要有2個原因，第1個原因是因為王鴻薇已經參選1年多了，從市議員連任就開始在選舉，她的聲量非常高；第2個原因是，這段時間面對攻擊、謾罵、抹黑、造謠，這些負面選舉模式當然是有用的，所以我們在網路上的聲量也看得出來。

吳怡農強調，雖然惡意操作會搏取聲量，「但我們知道社會大眾更期待有建設性、正向的選舉模式，這我們絕對會堅持」。

▲▼吳怡農草埔市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）

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