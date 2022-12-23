中評會主委控黨機器介入黨團過深　邱臣遠「尊重」：非全面、客觀說法

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨中央評議委員會主任委員林恕暉22日晚間發出三千字長文，表示自己近日卸下立委賴香伶辦公室主任一職，他也指控黨機器介入立法院黨團運作過深，卻不參加政治討論與謀劃，市府、立院、黨3者經常無法協同作戰。對此，民眾黨立委邱臣遠23日表示，每個人有自己的看法跟角度，但並不是一個全面、客觀的說法，尊重他個人發言。

對於林恕暉聲明，邱臣遠表示，所有過去一起打拼的同仁，黨團都是給予感謝和祝福，民眾黨成立三年以來，不論是歷經立法院的運作、地方公職人員選舉還是創黨過程，大家都非常辛苦，各有各的情緒，「我們也尊重他個人的評論、發言，那我們給予一定程度的祝福。」

對於林恕暉指出黨機器介入黨團運作過深，邱臣遠回應，這是他個人主觀看法，民眾黨成立至今三年，從剛開始進入國會，到現在有14位的議員還有各級民意代表，一路以來都是亦步亦趨、如履薄冰去做黨務經營和公共事務的參與。

邱臣遠指出，所有同仁都付出心力和努力，或許每個人有自己的看法跟角度，但並不是一個全面、客觀的說法，尊重他個人發言。邱表示，民眾黨是一個剛成立三年的政黨，他談到的是過去第一年的階段，黨務運作和議題協防上本來就是大家協同作戰，應該沒有所謂介入問題。

林恕暉也提到，涉入司法案件，民眾黨清廉形象受損。對此，邱臣遠表示，高虹安的案子已經進入司法程序，無罪推定論的原則，大家都不要過度渲染或急著定義，尤其現在台灣的亂象，執政黨對於言論自由的箝制、對於媒體的操控，透過網軍、側翼、媒體、名嘴治國，造成社會撕裂，這是現在民進黨九合一大敗最大的原因之一。

邱臣遠直言，檢討別人前都沒有檢討自己，包括黑金、黑槍氾濫，可以看到九合一大選民進黨的檢討報告中，談到論文案、三大頭號戰犯，都沒有看出他們真正反省。

邱臣遠指出，還是回歸事實本身，不希望社會亂象繼續延伸，媒體過度渲染、特定媒體影響檢調辦案公正性、不當爆料，偵查不公開變成偵查必公開，司法機關都要嚴肅面對，民意機關監督也會持續。

邱臣遠批評，行政權擴張、閣員傲慢大家都看在眼裡，對這樣的社會亂象，民進黨應該有所緊惕、懸崖勒馬，有心人也不該過度操作，司法是政府給人民的最後一道防線，若讓民眾對司法有所質疑，這樣的社會不符合期待。

