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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯黑魔王」王世堅昔挺柯文哲貼文被翻出　柯王互動笑料多難再現

▲▼台北市第三選區立委補選民進黨籍參選人吳怡農12/6發表競選主視覺兩款海報，台北市議員王世堅、邱威傑受邀到場表達力挺吳怡農的立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨議員王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲8年任期將至，他在政壇特殊的崛起方式、製造新聞話題功力一流，少了市長身分的鎂光燈關注，未來的政壇相信會沉寂不少。近來有網友翻出「柯黑大魔王」、民進黨議員王世堅2014年挺柯的臉書貼文，貼文內容還稱「誠懇拜託」，對照現今「逢柯必反」的態勢，讓人感慨政壇沒有永遠的敵人或朋友，未來少了柯，轉當「蔣師」的王世堅勢必落寞不少。

回顧2014年的的時空背景，當時民進黨為了拉下在首都執政16年的國民黨，出奇招與台大醫師柯文哲合作，各派系團結進駐柯的競選辦公室全力輔選，最終順利以逾85萬票的成果，狠甩僅拿下逾60萬票的國民黨參選人連勝文，創下台灣政壇的歷史新頁。

現在不少知名的柯黑民進黨議員如簡舒培、王世堅甚至許淑華等，當時都與柯文哲相當親近，或多或少都有與柯文哲一起站台拉票、或是喊話的歷史畫面。如今隨著政治立場變化，親柯也可以變柯黑，在在證明政壇沒有永遠的朋友也沒有永遠的敵人。

其中，最受關注的又屬王世堅。王世堅自從柯文哲上任後，不久便徹底轉當柯嘿，靠著打柯搏得不少鎂光燈的關注，逢柯必反的發言方式也為自己塑造出「柯黑大魔王」形象。兩人每一次在議場的互動、送了什麼禮物，不只是記者必出的稿件，連民眾也相當關注。

如今柯文哲卸任市長、王世堅仍是議員，時過境遷後兩人的恩怨情仇能否放下仍是未知，但少了柯文哲在市議會一搭一唱的「陪伴」、製造出許多經典名言與互動笑料，相信改當「蔣師」的王世堅絕對相當有感觸。

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