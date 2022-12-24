拒王鴻薇辯論恐流失選票？　沈富雄酸：「怡農大兵」什麼事都不幹

▲王鴻薇、吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、壯闊台灣吳怡農）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農拒絕與國民黨對手王鴻薇辯論，前民進黨立委沈富雄23日說，吳怡農每拒絕一次王鴻薇的辯論，就會流失很多選票，並以電影《搶救雷恩大兵》提醒吳怡農不能什麼事都不幹，選舉就是要看他表現，其他人只能在背後籌畫與設計，痛批「這個選舉的結果會很難看。」

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，這次立委選舉是九合一大選的餘緒，也是總統蔡英文想要的選舉，一個他們認為很優秀且一定會贏的人。但結果搞下來卻是一位最不適當的候選人，跟前衛福部長陳時中一樣搞得不上不下，沒有趕快結束垃圾時間，對吳怡農來說是很痛苦、很為難的。

沈富雄直言，吳怡農現在每拒絕一次王鴻薇的辯論，就會流失很多選票，因為他拒絕辯論的道理講不通，一直說王鴻薇沒有政見、還沒看她開口就曉得她是去噴口水、浪費社會資源等，講這些沒有人聽得進去。

沈富雄也透露，原本有許多地方議員，例如民進黨中常委黃承國等人，想要幫吳怡農的忙，現在卻縮手不幹了，所以中央在很短的時間內派人下來幫他，但是一點效果都沒有，就像電影《搶救雷恩大兵》一樣，雷恩大兵為什麼最後達到目的？就是因為他什麼都不幹，只靠旁邊的人保護他的安全一路送回家。

沈富雄強調，現在大家則是要來搶救「怡農大兵」，但怡農大兵不能什麼事都不幹，選舉就是看怡農大兵個人的表現，其他人只能在背後籌畫與設計，最後還是要看他，所以劉導、郭文彬下來幫他一點用都沒有，更批評「這個選舉的結果會很難看。」