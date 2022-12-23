　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營狂嗆不敢辯論　吳怡農「笑笑就好」：可以想見辯論會是什麼樣

記者杜冠霖／台北報導

北市立委補選近期砲火四射，國民黨候選人王鴻薇頻頻要求辯論，民進黨候選人則以「不給人身攻擊舞台」為由拒絕，被藍營譏諷是怯戰，對此，吳怡農23日回應，蠻有趣的，面對國家安全危險、松機遷移議題，他提出相關改革主張，這怎麽會是怯戰？一一提出政見，卻看不到對手有建設性的批評，非常可惜，可以想想這樣的辯論會是什麼樣？

▲吳怡農南京、武昌市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農南京、武昌市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）

1月8日將進行北市立委補選投票，民進黨候選人吳怡農23日在主委張茂楠、議員阮昭雄、議員當選人張文潔陪同下，赴武昌市場掃街拜票。

對於國民黨批其怯戰，吳怡農回應，蠻有趣的，面對國家安全危險，他提出兵役改革主張，這怎麽會是怯戰？面對長期擱置的松山機場問題、連王鴻薇都沒有提出的，他也提出具體主張跟政見，這怎麽會是怯戰？

吳怡農指出，不管是國家安全、兵役改革、警消權益還是下一代教育，我們都一一提出政見跟主張，卻看不到對手有任何實質、有建設性的批評，非常可惜。可以想想這樣的辯論會是什麼樣？更多的謾罵跟噴口水嗎？這樣對公共政策的討論有幫助嗎？

吳怡農表示，王鴻薇過去提出核二、核三延役，卻只有口號沒有具體方案、沒有考慮新北侯市長想法，也沒有回答核廢料的處理可行方案，是比較可惜、空洞的。

吳怡農指出，監督預算本就是立委工作內容、根本稱不上政見，太多口水、不必要的謾罵，「說我怯戰？大家笑一笑就好，我們非常認真看待台灣、台北、松山區的問題，面對面提出解決方案才是民意代表應有態度。」

而近期有重量級幕僚加入團隊，對此，吳怡農表示，團隊從第一天開始都沒有改變，總幹事是劉導、非常資深的前輩，非常感謝他的幫助，團隊堅持正向選舉、重點放在政策主張 不論對手如何操作，都會繼續做，接下來兩個禮拜，一步一腳印爭取選民肯定跟認同。

對於近期客廳會安排，吳怡農表示，民眾是候選人的老闆，這次短短五個禮拜的選舉就是面試，每一次客廳會都是讓民眾直接檢視的機會、自己非常珍惜，接下來的工作必須跟選民一起面對，每個選民在乎的也是我所在乎的。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／夫剛停好車　碰！妻突墜樓壓爆
郭采潔一轉身「肋骨根根分明」　暴瘦成紙片人
打BA.1次世代的人注意！明起「滿3個月」可再打BA.5疫苗
小甜甜新戲被換角！　退出宋逸民教會
鄭家純亮健檢「真實身高、體重」！　Google也錯了
G奶女星玩具驗出渣夫DNA　美女主播突宣布離婚
快訊／地震位移！　三仙台八拱橋封了
吵不贏老公！人妻認輸出門買東西　「順手刮刮樂」中1.2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他曝她喊「世代交替」太粗暴 　徐巧芯留言嗆：夠強為什麼要怕？

黃敏惠連任嘉義市長！中選會今頒當選證書　她盼：打造台灣新都心

藍營狂嗆不敢辯論　吳怡農「笑笑就好」：可以想見辯論會是什麼樣

小三通復航被批「做半套」　陸委會：難道無視金馬民眾生命健康？

陳亭妃批林飛帆不了解台南　喊話「求求正副總統救救台南！」

台大學生小心！柯文哲今回辦公室打包　身穿醫師袍喊：柯P回來了

快訊／捲議長選舉恐嚇案！　台南漁會理事長林士傑退出民進黨　

竹市副議長余邦彥撤回退黨聲明「續留國民黨」　他證實：相忍為黨

林奕華卡位副市長明年2月上任　謝佩芬轟：民意對妳算什麼？

黃捷狂瘦10kg「圓潤臉變尖下巴」　被盜圖代言減肥產品...氣炸喊告

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

他曝她喊「世代交替」太粗暴 　徐巧芯留言嗆：夠強為什麼要怕？

黃敏惠連任嘉義市長！中選會今頒當選證書　她盼：打造台灣新都心

藍營狂嗆不敢辯論　吳怡農「笑笑就好」：可以想見辯論會是什麼樣

小三通復航被批「做半套」　陸委會：難道無視金馬民眾生命健康？

陳亭妃批林飛帆不了解台南　喊話「求求正副總統救救台南！」

台大學生小心！柯文哲今回辦公室打包　身穿醫師袍喊：柯P回來了

快訊／捲議長選舉恐嚇案！　台南漁會理事長林士傑退出民進黨　

竹市副議長余邦彥撤回退黨聲明「續留國民黨」　他證實：相忍為黨

林奕華卡位副市長明年2月上任　謝佩芬轟：民意對妳算什麼？

黃捷狂瘦10kg「圓潤臉變尖下巴」　被盜圖代言減肥產品...氣炸喊告

阿雅傳授「挑好男人3個原則」，「只對你好」絕對不行

國泰等4金控資產重分類公告太慢　證交所各罰20萬

他曝她喊「世代交替」太粗暴 　徐巧芯留言嗆：夠強為什麼要怕？

德微「騰籠換鳥」丟90%舊設備　宣告將轉型高階車用IDM廠

枋寮940挺午仔魚！獨一無二「蓮霧午仔魚湯」…驚艷消費者

安妮寫真「上半身全裸」只穿內褲！　羞認沒做防護措施：對岸有警察

黃敏惠連任嘉義市長！中選會今頒當選證書　她盼：打造台灣新都心

2022「最紅蛤蟆」揭心理諮商神秘面紗！出版社重新打造故事原型

全網瘋狂！子瑜戴「超萌麋鹿角」神COVER聖誕歌曲　甜喊：為你們準備

嘉大攜手嘉義榮協會簽署產學合作MOU　共推在地產業發展

小哈被欺負嚇得縮在桌底　汪姐氣炸「肉身扛起」阿金報仇

政治熱門新聞

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

郭再欽宣布退出民進黨　籲郭信良勿參選議長

請你離開！林飛帆要郭再欽主動退黨　「民進黨必須和黑金劃清界線」

高虹安喊查大祕寶　郭正亮爆：徹查「這兩案」 政界倒台四分之一

300民眾聚集總統府前喊「你跳票！我撕票！」　不滿菸防法卡立院

又一落跑立委！林奕華2月才接台北副市長　他震驚：蔣萬安怎如此安排

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話

林飛帆要郭再欽退黨　「台南亂象是集體鄉愿」

綠議員怒轟民進黨「該下台的不下台」

「挺安」副議長余邦彥　續留爭連任

柯文哲25日卸8年市長　收辦公室拿醫師袍笑稱「柯P回來了」

林飛帆轟台南！郭再欽退黨　黃偉哲：尊重

台大學生小心！柯文哲今回辦公室打包　身穿醫師袍喊：柯P回來了

林奕華卡位副市長明年2月上任　謝佩芬轟：民意對妳算什麼？

更多熱門

相關新聞

吳怡農拒辯論稱「不給舞台噴口水」　王鴻薇酸：民主常識要加強

吳怡農拒辯論稱「不給舞台噴口水」　王鴻薇酸：民主常識要加強

民進黨立委補選候選人吳怡農以對手不斷抹黑為由不願辯論，遭國民黨批怯戰。吳怡農今天（23）日強調自己提出兵役改革、松山機場遷建等具體主張，怎是怯戰？王鴻薇則說吳怡農將辯論等同「噴口水」，需再加強對民主選舉的認識，自己的辯論大門始終敞開，就等吳做好準備。

林奕華迴避補選、影響市政？　王鴻薇這麼說

林奕華迴避補選、影響市政？　王鴻薇這麼說

破冰了？曾不爽被當「備胎」　秦慧珠今合體王鴻薇

破冰了？曾不爽被當「備胎」　秦慧珠今合體王鴻薇

林奕華2月接北市副市長　他曝原因重轟：愚蠢！

林奕華2月接北市副市長　他曝原因重轟：愚蠢！

同台費鴻泰不尷尬？　徐巧芯：我不搞論資排輩這套

同台費鴻泰不尷尬？　徐巧芯：我不搞論資排輩這套

關鍵字：

吳怡農王鴻薇立委補選

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

郭再欽宣布退出民進黨　籲郭信良勿參選議長

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面