藍營狂嗆不敢辯論　吳怡農「笑笑就好」：可以想見辯論會是什麼樣

記者杜冠霖／台北報導

北市立委補選近期砲火四射，國民黨候選人王鴻薇頻頻要求辯論，民進黨候選人則以「不給人身攻擊舞台」為由拒絕，被藍營譏諷是怯戰，對此，吳怡農23日回應，蠻有趣的，面對國家安全危險、松機遷移議題，他提出相關改革主張，這怎麽會是怯戰？一一提出政見，卻看不到對手有建設性的批評，非常可惜，可以想想這樣的辯論會是什麼樣？

▲吳怡農南京、武昌市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）



1月8日將進行北市立委補選投票，民進黨候選人吳怡農23日在主委張茂楠、議員阮昭雄、議員當選人張文潔陪同下，赴武昌市場掃街拜票。

對於國民黨批其怯戰，吳怡農回應，蠻有趣的，面對國家安全危險，他提出兵役改革主張，這怎麽會是怯戰？面對長期擱置的松山機場問題、連王鴻薇都沒有提出的，他也提出具體主張跟政見，這怎麽會是怯戰？

吳怡農指出，不管是國家安全、兵役改革、警消權益還是下一代教育，我們都一一提出政見跟主張，卻看不到對手有任何實質、有建設性的批評，非常可惜。可以想想這樣的辯論會是什麼樣？更多的謾罵跟噴口水嗎？這樣對公共政策的討論有幫助嗎？

吳怡農表示，王鴻薇過去提出核二、核三延役，卻只有口號沒有具體方案、沒有考慮新北侯市長想法，也沒有回答核廢料的處理可行方案，是比較可惜、空洞的。

吳怡農指出，監督預算本就是立委工作內容、根本稱不上政見，太多口水、不必要的謾罵，「說我怯戰？大家笑一笑就好，我們非常認真看待台灣、台北、松山區的問題，面對面提出解決方案才是民意代表應有態度。」

而近期有重量級幕僚加入團隊，對此，吳怡農表示，團隊從第一天開始都沒有改變，總幹事是劉導、非常資深的前輩，非常感謝他的幫助，團隊堅持正向選舉、重點放在政策主張 不論對手如何操作，都會繼續做，接下來兩個禮拜，一步一腳印爭取選民肯定跟認同。

對於近期客廳會安排，吳怡農表示，民眾是候選人的老闆，這次短短五個禮拜的選舉就是面試，每一次客廳會都是讓民眾直接檢視的機會、自己非常珍惜，接下來的工作必須跟選民一起面對，每個選民在乎的也是我所在乎的。