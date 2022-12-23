大隊接力？林奕華2月接副市長卡補選　他酸：國民黨處於集體落跑狀態

▲立委林奕華將接台北市副市長。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長當選人蔣萬安23日公布第四波小內閣人事，立法委員林奕華將出任副市長，她表示明年2月才會轉至市府服務，因所遺任期不足1年，將不會有補選，形同立委空缺一席。對此，立委洪申翰批評，從王鴻薇、林奕華到未來的侯友宜，國民黨處於一種集體落跑狀態，看起來就是一個落跑黨。

對於接任副市長，林奕華上午坦言，答應接任副市長一職考慮甚多，尤其目前正值立法院預算會期，監督預算的工作尚未完成，另外，各界關切的《氣候變遷因應法》、《菸害防制法》等重大法案也還在進行中，她的服務處與國會辦公室仍有眾多服務案件在持續處理，種種因素讓她無法答應立刻接任副市長工作。

林奕華表示，她已徵得蔣市長同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。由於所遺任期不足1年，不會有立委補選，形同立委空缺一席。

而議員阮昭雄23日陪同民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農掃街，被媒體問及此事時，他先是震驚「她有這樣講嗎？」在確認是林奕華新聞稿內容後，他表示，這讓市政府少一個月的副市長、大安區少一年的立委，「這是最糟糕的安排。」

而包含議員王鴻薇甫連任成功就投入台北市第三選區立委補選、林奕華明年2月將轉戰北市府，兩席民代都將留下空缺，且礙於規定並無補選。

對此，洪申翰批評，現在國民黨簡單來說，就處在一種集體落跑狀態，從王鴻薇剛選上就要落跑，也不想管選區會少一席議員。林奕華也是，本來就打定主意落跑，也讓選區突然失去一席立委，包含侯友宜也是準備要落跑，國民黨現在看起來就是一個落跑黨。