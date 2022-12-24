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寒流更強了！今晨4.3℃　西台灣、宜蘭「橙色低溫」不到6度

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寒流持續發威！今天西半部、宜蘭氣溫都有可能在6度以下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

寒流持續發威！今天（24日）寒流威力比昨天更強，最低溫出現在00：39苗栗農改4.3度。氣象局針對16縣市發佈橙色低溫特報，提醒會有6度以下發生機率。這波寒流預計在下周一（26日）開始減弱，下周三（28日）會有東北季風報到，北台灣、基隆北海岸會有局部降雨，感受上屬濕涼。

中央氣象局預報員林定宜指出，今天（24日）寒流強度比昨天更強，清晨加上輻射冷卻影響，全台各地皆有局部10度以下低溫發生的機率，其中在北部地區及其他近山區平地或河谷等空曠地區清晨可能出現局部6度以下低溫。

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▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲寒流發威台灣成為凍蕃薯。（圖／中央氣象局）

明天白天北台灣高溫也僅15-17度，尤其基隆北海岸局部地區整天可能不超過12度，其他地區白天高溫約18-22度，中南部日夜溫差大，應留意溫度變化；天氣方面，這波寒流性質偏乾，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，只有花東及恆春半島偶爾有零星飄雨。

今(24)日至25日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今(24)日西半部及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

【橙色燈號(非常寒冷)】
臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
基隆市、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

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