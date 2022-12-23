急凍4℃！乾寒流籠罩冷到耶誕節　下週東北季風來襲2地區有雨

▲「乾寒流」籠罩，今天至下週一清晨氣溫將降至4度左右。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到「強輻射冷卻作用」，本島平地最低溫出現在苗栗(公館鄉)4.1度，新竹(峨眉鎮)4.1度，桃園(大溪區)4.8度，直逼上波強寒流的紀錄。今日至下週一(26日)清晨「乾寒流」籠罩，氣溫將降至4度左右。下週有另一波東北季風影響，北部、東北部有雨。

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▲23日4：20真實色雲圖顯示，雲街遍布在東海南部以北、未及台灣附近海域。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(23日)晨真實色雲圖顯示，雲街遍布在東海南部以北、未及台灣附近海域，隱含台灣清晨的「超低溫」，主要來自「強輻射冷卻作用」，並非都是冷空氣造成的。

截至5：03本島各縣市平地最低氣溫前3依序為：苗栗(公館鄉)4.1度，新竹(峨眉鎮)4.1度，桃園(大溪區)4.8度，直逼上波強寒流的紀錄；其他地區平地最低氣溫為：中部(南投中寮鄉)4.7度，南部(台南新化區)6.6度，東部(宜蘭東澳鄉)8.5度。

今日至下週一(26日)清晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，本島平地的最低氣溫將降至4度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。今日各地區平地氣溫：北部5至17度，中部6至22度，南部7至24度，東部9至22度。

▲今日至下週一(26日)清晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定。（圖／中央氣象局）

下週一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下週二、三(27、28日)西半部晴朗穩定，氣溫續升，白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大；東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。

下週四(29日)起受另一波「東北季風」等級的弱冷空氣影響，轉為北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼的天氣型態。