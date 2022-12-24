寒流晴朗夜酷寒　下周東北季風報到「跨年同型態」

▲今(24)日至下周一(26日)「乾寒流」籠罩，入夜後氣溫會降到非常低。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(24)日至下周一(26日)「乾寒流」籠罩，入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低。下周一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下周三下午起至周五(30日)受「東北季風」影響，北、東偶雨，至於跨年(31、1日)天氣如何？模擬仍是「東北季風」型態，但不確定性大。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(24)日至下周一(26日)清晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，今、明兩天本島平地的最低氣溫仍在4度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。今日各地區平地氣溫：北部5至16度，中部6至22度，南部7至24度，東部8至23度。

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▲24日4：20真實色雲圖(左圖)顯示，台灣天氣晴朗，東側海面有開放胞(opencells)轉換成的閉合胞(closecells)。4：30雷達回波合成圖顯示，伴隨的降水回波不明顯(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

下周一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下周二、三(27、28日)氣溫續升，西晴、東偶雨；西半部白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大。

下周三下午起至周五(30日)受「東北季風」影響，北、東偶雨，中南部晴朗穩定；冷空氣很微弱，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。至於跨年(31、1日)天氣如何？模擬仍是「東北季風」型態，但屬期末、不確定性大，迎風面各地會受到什麼程度的影響？言之過早，應再觀察！