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一路冷到明年！10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

記者葉國吏／綜合報導　

今晨受到「強輻射冷卻作用」，苗栗造橋今晨3.9度打破入冬以來新紀錄。中央氣象局針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市發佈橙色低溫燈號、有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象達人彭啟明發文指出，這波寒流冷空氣南下的幅度在今明兩天(23-24日)達到最強，下禮拜北邊後續仍會有冷空氣下來，到元旦假期都不會有一下就變熱的情況出現。

氣象達人彭啟明發文指出，受到寒流冷空氣南下配合夜間輻射冷卻作用影響，今天(23日)清晨在台南以北到大台北、宜蘭一帶出現了大範圍的低溫，最低溫在苗栗造橋只有3.9度，新竹峨嵋以及苗栗公館也只有4.1度，低溫發生的狀況可以說是非常明顯，還好白天陽光出來後溫度就會回升上來，乾冷的特點就是極低溫主要發生在夜晚到清晨，但這也造成日夜溫差變化很大的情況。

▲▼氣象達人彭啟明。（圖／翻攝臉書）

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▲氣象達人彭啟明透露，這波寒流冷空氣南下的幅度在今明兩天(23-24日)達到最強。（圖／翻攝臉書）

這波寒流冷空氣南下的幅度在今明兩天(23-24日)達到最強，週日(25日)白天才會稍微減弱，由於空氣相當乾燥的關係，除了花東地區、恆春半島一帶有些雲量外，大部分地方都是相當晴朗的天氣。溫度方面，北部、東北部一整天都比較偏冷，今明兩天(23-24日)白天的高溫也只有13-15度，週日(25日)白天高溫略回升但也只有14-16度左右，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，有出現8度或以下低溫的機會，尤其是在桃竹苗一帶的郊區、空曠地區，甚至只有4-5度的低溫，務必要多加注意。

中部還有花東地區白天的溫度就比較高一點，未來這三天的高溫大約在16-19度間，夜晚清晨的低溫在中部地區同樣只有7-9度，局部單點可能降到5-7度，花東地區低溫大約在10-12度，局部單點有機會降到10度以下。南部地區白天的高溫又更高一些，高溫可到19-20度或以上，夜晚清晨的低溫則是在10-12度左右，局部單點也有機會降到10度以下。看得出來各地的日夜溫差都不小，只是越往南部走，白天就越有回溫的機會，北台灣則是連白天都感覺冷冷的，幸好天氣乾燥，如果這樣的溫度又配合濕冷的天氣，可能會造成不小的影響。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲【橙色燈號(非常寒冷)】新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。【黃色燈號(寒冷)】新竹市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（圖／中央氣象局）

寒流冷空氣到了下週一(26日)起會有較明顯的減弱，下禮拜整體來看各地溫度較為回升，不過北邊後續仍會有冷空氣下來，雖然冷空氣的強度已經沒有過去這一段時間這麼強，但仍會讓溫度保持在一個比較偏涼的程度，一直會維持到跨年甚至元旦假期，並不會有一下子就變熱的情況出現。

預估各地下週的低溫仍會維持在13-15度左右，部分空曠地區配合輻射冷卻作用，低溫還是有可能降到10-12度之間，白天的高溫在北部、東半部也還是升不上去，預估都還會維持在17-20度之間，中部、南部會高一點，但也只會來到21-24度之間，日夜溫差變化的情況還是很明顯。

比較值得注意的是下週台灣附近的空氣就沒有那麼乾燥了，水氣較為增多，迎風面的北部、東半部地區下雨的機會將提高，天氣變得比較不穩定，跨年到元旦假期也會有比較高的下雨機會，中南部的天氣則還是相對穩定，仍是以多雲或晴的型態為主，如果要安排下週的連續假期活動，建議還是往中南部走會比較不受到天氣影響。

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