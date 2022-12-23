今晨急凍4.1℃！寒流攻擊19縣市「8地區不到6度」　下周轉濕冷

▲寒流持續發威到周日（25日）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

寒流持續發威！今晨最低溫出現在新竹、苗栗4.1度，氣象局針對全台19縣市發佈低溫特報，苗栗以北、彰化、雲林、南投會有6度以下氣溫發生機率。這波寒流持續到周日，下周北台灣雲量增多、下周三大台北地區轉濕冷天氣，要特別注意。

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▲【橙色燈號(非常寒冷)】新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

新竹市、臺中市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員劉沛滕指出，今日（23日）寒流及輻射冷卻影響，清晨除了台東、澎湖之外，全台都有出現局部10度以下低溫的機率，其中新竹至台南以及南投清晨有局部6度以下低溫出現的機率，請特別注意保暖工作。

到了白天，北台灣氣溫仍然偏低，高溫不超過15度，其中桃園以北局部地區高溫不超過12度，整天偏冷，而中南部、花東地區白天高溫16-21度，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化；今天各地天氣大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨，屬於乾冷的天氣。

▲今晨本島平地最低溫僅有4.1度。

劉沛滕提醒，這波寒流持續到周日（25日），下周起北台灣雲量增多，基隆北海岸開始局部有雨，下周三大台北開始下雨，氣溫大約在14、15度左右，屬濕冷的天氣型態，要特別注意。