台大學生小心！柯文哲今回辦公室打包　身穿醫師袍喊：柯P回來了

▲柯文哲重新穿上醫師袍。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長柯文哲任期於25日正式滿八年卸任，23日赴市長室進行辦公室大掃除，當整理休息室後方的衣櫃時，他拿出八年前帶來的醫師袍，披上後在臉書發文向台大學生喊話，「台大學生小心，柯P回來了！」

柯文哲今日赴北市府市長室收拾東西，在整理休息室後方的衣櫥時，發現他還留著8年前帶來的醫師袍，興奮喊道「哇！我的識別證還在。」而當媒體詢問柯文哲「感動嗎？」柯文哲笑回，「不會，我會跟大家說『柯P回來了』，這才是大家最害怕的。」

至於下禮拜回台大是否會穿這件？柯文哲則回應，「對啊 ！自己的衣服都是白色的，以前我在醫院都穿白色的。」柯文哲穿完後便將醫師袍收進行李，隨後更在臉書發文向台大學生喊話，「台大學生小心，柯P回來了！」

距離卸任倒數最後兩天，柯文哲也發表最後一天晨會感想，他強調「有始有終」，更回憶八年前，他和蔡壁如孤零零來到北市府上班，望著偌大的市長室，還不知道自己即將面臨多麼艱困的挑戰。

柯文哲表示，他將把握最後兩天上班日，向各單位同仁逐一辭行告別，感謝市府公務同仁的努力不懈，感謝大家包容並與其並肩，喊話「我們共同實踐了城市願景與進步價值」，更呼籲大家追求卓越的腳步，不要停止，繼續努力讓台北成為宜居永續的城市。