妻罹癌離世　張吉村捐贈緊急醫療專車造福往來機場旅人

▲▼捐贈人張吉村（左）乘坐捐贈車輛入場。（圖／聯新提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終，處處都洋溢著感恩與溫馨的氛圍。聯新國際醫院23日舉辦「傳愛無疆界‧芸芸眾生福－羅凱芸女士捐贈機場醫療中心緊急醫療車典禮」。代表受贈的院長許詩典表示，緊急醫療專車將為桃園國際機場往來旅人及工作人員，提供更快速、更優質的醫療服務與品質。

桃園市民羅凱芸女士年前因罹鼻咽癌離世，其夫張吉村先生感恩妻子生前妥善照顧家庭，使其退休生活無虞，延續妻子「取之於社會用之於社會」、行有餘力即投身公益的觀念，他規劃將財務的一部分回饋鄉里，遂以妻子的名義捐贈公益。

聯新社會工作科張雅惠副主任說，張先生是直接來醫院服務台表達捐贈意願，在社工師說明醫院執行公益服務項目與相關作法後，隔日就回覆確定要捐贈的項目。由於車子晶片受到疫情影響遲未交車，很高興終於能在歲末年終之際完成張先生的心願，加上12月25日是他們夫妻的結婚紀念日，在這前夕辦理捐贈實在別具意義。

張吉村先生表示，家人先前都曾在聯新國際醫院就醫，太太的癌病也是在這裡發現確診的，找上了聯新，簡單來說也算是一種「緣份」。他進一步指出，在與社工詳談後，瞭解到該院機場醫療中心的需求以及捐贈項目可以發揮的功能後，即與子女商議決定捐贈機場緊急醫療專車，讓妻子的愛能在國門照顧往來機場、不同國籍的旅人。