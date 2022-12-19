台南市消防之友會第一辦事處　捐贈電動車滅火毯

▲南消一大隊辦理滅火毯教育訓練，透過大型滅火毯整體覆蓋車輛，能有效抑制鋰電池與空氣接觸，灌入二氧化碳或其他惰性氣體，能進一步抑制火勢同時也減少用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著電動車逐漸普及，電動車火燒車意外也開始出現，相比一般燃油車的火燒車處理方式，電動車更為複雜，除了要先「切斷緊急回應迴路」斷電避免人員觸電，接下來因燃燒過程鋰電池內的化學物質持續反應，因此只能用大量水柱為期持續降溫，等到能源耗盡、化學反應才會結束。

為有效防止電動車持續復燃，台南市消防之友會第一辦事處採購電動車滅火毯，捐贈一大隊新營分隊，由處長陳志宏代表全體會員捐贈。19日下午廠商辦理滅火毯教育訓練，透過大型滅火毯整體覆蓋車輛，能有效抑制鋰電池與空氣接觸，灌入二氧化碳或其他惰性氣體，能進一步抑制火勢；結合低底盤噴水裝置深入車輛底盤針對燃燒的電池降溫，抑制火勢擴大同時也減少用水，用水量約可縮減至六噸，不超原耗費水量一成。

消防局局長李明峯表示，面對無情的災害救援現場，未來持續採購使用新式裝備執行救災行動，強化救災效率，一同建立安全有效消防救災環境。

南消第一大隊大隊長石家源表示，滅火毯僅需2人即可拉開覆蓋起火的車輛，盡可能與地面密合，阻絕燃燒所需氧氣控制火勢，避免浪費大量水資源，快速又環保。