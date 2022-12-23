快訊／維他命C膠囊「驗出致癌物」　衛生局緊急令下架、法辦業者

▲國內保健食品代工廠進口的膠囊殼，驗出含有一級致癌物。（圖／台北市衛生局）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市衛生局接獲屏東縣衛生局執行衛福部食藥署專案，查出保健食品代工廠「會昌實業公司」從中國大陸進口的膠囊殼「HPMC capsule」，驗出含有一級致癌物環氧乙烷571.466 mg/kg（標準為不得檢出），且部分膠囊殼已被使用製作成左旋維他命C膠囊。衛生局23日晚間表示，已下令業者下架回收，並提出消費者補償方案。

台北市衛生局表示，環氧乙烷（ETO）屬國際癌症研究組織認定之一級致癌物，關於會昌實業公司使用之膠囊殼驗出濃度，有致人體健康危害之虞，全案已依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款及第49條規定，移送台北地檢署偵辦以查明原因。

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台北市衛生局指出，本案為屏東縣衛生局執行衛福部食藥署111年度稽查專案，前往會昌實業公司查核，進而抽驗出其膠囊殼含有環氧乙烷571.466 mg/kg，經統計業者共計購置10萬顆膠囊殼，已有4萬6千顆用於製成「左旋維他命C膠囊」，交付給精緻生活企業有限公司販售，扣除產製損耗及抽驗，其餘空膠囊殼及成品皆已由屏東縣衛生局封存。

台北市衛生局表示，事件中維他命C商品的販售商精緻生活企業有限公司已提交召回公告，並提出消費者補償方案，呼籲民眾若有購入可疑的商品，請洽該公司主張消費者補償方案詢問。

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